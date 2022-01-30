Председатель райисполкома: некоторые агрогородки ничем не хуже, а порой и лучше города

30 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть агрогородки, которые ничем не хуже, а порой и лучше города. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Горецкого райисполкома Михаил Гулый, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Президент отметил, что очень много людей уехало из регионов, однако это их стремление, на мой взгляд, не всегда оправданно, - подчеркнул Михаил Гулый. - Нужно понимать, что нигде не будет теплее и роднее, чем на малой родине. Человек из глубинки не всегда способен привыкнуть к жизни в большом городе и найти себе там место. На мой взгляд, важно обращать внимание на свою малую родину: и на село, и на районные центры. Там создаются все необходимые условия, есть прекрасная инфраструктура, чтобы жить и работать. Некоторые наши агрогородки ничем не хуже, а порой и лучше города, и это видно невооруженным глазом. Причем регионы и сельская местность будут развиваться и дальше. Президент отметил, что в каждом районном центре должно быть создано предприятие на 100-150 рабочих мест, чтобы люди оставались".

По словам Михаила Гулого, Президент затронул в Послании все темы, которые касаются белорусов: внутренняя и внешняя политика, образование, спорт, работоспособность. "Послание прошло на легкой ноте, время в зале пролетело незаметно, - сказал он. - Считаю, что те вопросы, которые обозначил Президент в своем выступлении, должен задать себе каждый житель нашей страны. Сегодня со стороны государства делается все возможное, чтобы поддержать и защитить человека, в том числе обеспечивается социальная стабильность и необходимые социальные гарантии. Однако не стоит забывать и о личной ответственности - что мы должны сделать для государства".

Михаил Гулый добавил: есть вопросы к предпринимателям, которые, получая поддержку, непорядочно себя вели, скрывая налоги. И при этом свободно пользовались предоставленными государством благами - медициной, образованием и так далее. Есть белорусы, которые покинули страну и даже получили другое гражданство, но приезжают обратно и пользуются теми же привилегиями, что и их соотечественники. Вместе с тем они недовольны положением дел здесь, у себя в стране. "Так быть не должно, это неправильно", - уверен глава района.

"Поэтому вопросы, прозвучавшие в Послании, очень правильные и своевременные, - подчеркнул Михаил Гулый. - В том числе и посыл о готовности наших людей проявлять инициативу, работать и зарабатывать, хотя бы на себя и свою семью. К сожалению, сегодня не каждый может взять на себя эту ответственность: отойти от государственной поддержки и рассчитывать только на свои силы, несмотря на предстоящие риски. Поэтому здесь и сейчас мы должны задать эти вопросы: как будем развиваться, сохранять стабильность и привычные нам социальные гарантии? Сегодня мы живем в непростых условиях, и дальнейшая судьба страны зависит от каждого человека. Нужно понимать, что наша гражданская ответственность должна проявляться в самой высокой степени, именно это и называется патриотизмом. Надо быть настоящим патриотом".-0-