Профильное обучение вывело систему образования Минской области на новый уровень развития - Башко

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сформированная модель профильного обучения позволила системе образования столичного региона перейти на новый уровень развития. Подробнее о работе профильных классов рассказал сегодня начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Николай Башко на итоговой коллегии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учебные предметы на повышенном уровне изучают 9373 учащихся, или 66%. Из них в профильных педагогических классах (группах) - 795 учащихся, аграрной направленности - 515 учащихся, в группах спортивно-педагогической направленности - 64 учащихся", - привел цифры Николай Башко.

Начали работу 4 класса правовой направленности, в них набраны 53 учащихся. В 34 военно-патриотических классах региона обучаются 333 ребенка, в 63 специализированных по спорту классах - 1026 ребят.

Отмечена и преемственность работы профильных классов профессиональной направленности. В 2020 году в учреждения высшего и среднего специального образования на педагогические специальности поступил 141 выпускник педагогических классов (54 целевых направления). Из первого выпуска учащихся аграрных классов на сельскохозяйственные специальности в учреждения высшего и среднего специального образования поступило 49 ребят (18 целевых направлений).

"Стоит задача создать необходимые условия для самоопределения обучающихся и осознанного выбора профессии. Надо давать необходимые знания о перспективах развития аграрных профессий, объяснять учащимся, их родителям преимущества поступления на целевых условиях", - подчеркнул Николай Башко.

Серьезный акцент сделан на трудовое обучение. Профессиональную подготовку по 53 профессиям рабочих и служащих проходят 4659 учащихся, или 96% (еще в минувшем учебном году этот процент был значительно ниже - 37,2%). На базе учреждений профессионального образования организованы занятия для 2110 учащихся. Свидетельства о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии получили 1546 ребят (56,3%).-0-

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