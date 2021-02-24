Профориентационный проект "#Экономика. Личность. Будущее" стартовал в Лидском районе

24 февраля, Лида /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе стартовал профориентационный проект "#Экономика. Личность. Будущее", направленный на знакомство с потенциалом региона школьников и педагогов. Об этом сегодня во время брифинга "Сильные регионы - сильная страна" сообщил председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Ложечник отметил, что больше внимания надо уделять воспитанию молодежи, ее информированию, профориентации. "Сегодня мы много внимания обращаем на то, что происходит где-то в других местах, порой о зарубежных компаниях молодежь знает больше, чем о ведущих предприятиях своего региона. Но нам есть чем гордиться, только надо об этом чаще говорить, показывать лучшие достижения", - сказал председатель райисполкома. Он подчеркнул, что с этой целью и запущен проект "#Экономика. Личность. Будущее".

Его суть в том, что руководители учреждений сферы образования, педагоги и ученики старших классов посещают ведущие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, знакомятся с их работой, вкладом в экономику региона, узнают нюансы той или иной профессии.

"Учителя должны гордиться не только страной или успешными предприятиями, но и своей работой, что они своим трудом, обучая детей, внесли свой вклад в это развитие. Детям же важно понять, что себя можно реализовать, найти в профессии и в родном регионе. Возможности для этого есть", - сказал Сергей Ложечник. Такой подход позволит восполнить дефицит трудовых ресурсов, стимулировать молодых специалистов возвращаться на малую родину после обучения в ссузах и вузах, создать положительный образ рабочего человека. Итогом станет повышение привлекательности региона для инвесторов, для которых кадровый потенциал зачастую остается одним из ключевых вопросов.

Проект реализуется в несколько этапов. Проведение его рассчитано до конца 2022 года. Помимо знакомства с предприятиями, для школьников предложат пообщаться с опытными работниками, побывать на практике или профессиональной стажировке, попробовать ту или иную профессию во время мероприятий шестого школьного дня.

Сергей Ложечник отметил, что предприятия и организации района поддержали инициативу. "Хорошие руководители понимают, что грамотного специалиста необходимо готовить уже со школьной скамьи", - резюмировал он.-0-

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