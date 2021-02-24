24 февраля, Лида /Корр. БЕЛТА/. В Лиде в 2021 году планируют удвоить объемы жилищного строительства. Активно развивается новый жилой район Север, рассчитанный на 30 тыс. жителей, сообщил во время брифинга "Сильные регионы - сильная страна" председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Жилье и социальная сфера - в числе приоритетов в развитии региона. Всего за два неполных года после принятия решения о включении Лиды в программу ускоренного развития мы получили взрывной эффект в строительстве жилья. Если в 2020 году в эксплуатацию было введено около 40 тыс. кв.м жилья, то в планах на этот год строительство 80 тыс. кв.м", - отметил Сергей Ложечник. Это позволит, подчеркнул он, серьезно сократить очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, полностью решить вопрос со строительством жилья для многодетных. Возводить планируют не только жилье с господдержкой, но также и коммерческие дома. В перспективе в районе Север будут жить более 30 тыс. жителей.

На месте строительства нового района провели большую подготовительную работу. Более Br20 млн было направлено на подведение магистральных сетей - электро- и водоснабжение, канализация и ливневка. Также в новом районе уже построены две новые дороги протяженностью около 1,5 км. Возведены здесь и первые дома. Одновременно развивается и социальная инфраструктура. В частности, в планах на этот год начало строительства детсада на 190 мест.

"Активное жилищное строительство - это своеобразный локомотив для бизнеса. В новые квартиры нужны будут стройматериалы, обои, плитка, мебель, те же люстры. Неслучайно самые расторопные бизнесмены, профильные компании первыми приходят в новые районы и занимают выгодные ниши на ближайшие несколько лет", - отметил Сергей Ложечник. Он обратил внимание, что с изменением спроса может происходить и переформатирование таких площадей, на место строительных магазинов могут приходить кафе, рестораны, парикмахерские или другие объекты сферы обслуживания.

Среди других значимых направлений - строительство магистральных коллекторов в районах индивидуальной застройки. Также в городе решают и дорожные вопросы. В планах реконструкция объездной дороги в Лиде, расширение ее до четырех полос, создание безопасных перекрестков, переходов, строительство новых востребованных участков.-0-

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