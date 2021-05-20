Профсоюзы АПК Гомельской области: важно поднять зарплату в агросекторе к концу 2021 года

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Необходимо достичь уровня средней заработной платы в сельском хозяйстве Гомельской области не ниже Br1 тыс. к концу 2021 года. На это обратили внимание на пленуме областной организации Белорусского профсоюза работников АПК, сообщает БЕЛТА.

Один из основных показателей социально-экономической защищенности работников АПК - размер заработной платы. Как отметили на пленуме, среднемесячная зарплата работников сельского хозяйства области за первый квартал 2021 год составила Br756,5. Это на Br46,2 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь - март 2021 года уровень средней зарплаты свыше Br1 тыс. достигнут в 12 сельскохозяйственных организациях. В тройке лидеров районов с самой высокой средней зарплатой - Мозырский (Br1186), Речицкий (Br815,4), Буда-Кошелевский (Br810,6).

Достойная зарплата обеспечивается благодаря получению запланированной выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, исходя из оптимальных объемов производства. Как подчеркнули на пленуме, органы власти и управления поставили задачу уйти от просрочек с выплатой зарплаты.

На пленуме ориентировали профсоюзные структуры всех уровней совместно с социальными партнерами основательнее вникать в круг проблем, связанных с оплатой труда.-0-

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