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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверяются сообщения о минировании столичных школ. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"Сегодня в милицию обратились руководители нескольких школ, которые сообщили о поступивших на почту учреждений образования сообщениях о заложенных взрывных устройствах. На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности", - рассказали в ГУВД.
По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку. Напомним, ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились.-0-