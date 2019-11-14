ПВТ открыл в Дрогичине STEM-центр

14 ноября, Дрогичин /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий сегодня открыл STEM-центр в средней школе №1 Дрогичина (Брестская область), передает корреспондент БЕЛТА.

"Такие центры будут открываться по всей республике. Самый главный момент заключается в том, что это инициатива резидентов Парка высоких технологий, которые за счет собственных средств помогают системе образования, детям. Об этом говорит и глава государства, что бизнес должен помогать обществу. Это очень важно", - подчеркнул директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский.

Всеволод Янчевский

Ленточку перерезают председатель правления ассоциации "Образование для будущего" Дмитрий Гурский, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский, директор СШ №1 Дрогичина Людмила Момотюк.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис

Средняя школа №1 Дрогичина стала одним из победителей конкурса "Хочу учиться в STEM-классе". Учащиеся вместе с педагогами и родителями разработали проект использования пластмассы в качестве добавки при производстве асфальта. Эксперты оценили эту работу. "Победить получилось, потому что все работали слаженно, с интересом. Ребята были очень довольны, что в школе появится STEM-центр. Здесь будут работать учителя информатики, математики, иностранных языков, планируем, что и начальной школы", - отметила учитель информатики школы №1 Вита Мучанская.

Оснащение для центра поставила ассоциация "Образование для будущего": 10 ноутбуков, телевизор, комплекты различных конструкторов. Модульная мебель позволяет обустроить зоны, как для индивидуальной, так и командной работы. Учащиеся получили возможность изучать робототехнику, программирование, 3D-моделирование, сайтостроение и другие направления IT. Важно, что заниматься в STEM-центре будут дети со всего Дрогичинского района.

"Подобные центры открываются при помощи IT-компаний и бизнесменов, поддержке ПВТ. Сфера высоких технологий стремительно развивается, в ней вполне можно стать успешным, но для этого нужно поверить в себя, - считает председатель правления ассоциации "Образование для будущего", IT-предприниматель Дмитрий Гурский. - Наша цель, чтобы у детей в небольших городах, деревнях была возможность понять, что такое IT, что у них есть шанс стать успешным в этой отрасли".

Дмитрий Гурский

Сейчас в Беларуси насчитывается около 20 STEM-центров. В следующем году в регионах планируется открыть еще 100. В Брестской области сегодня открылся восьмой такой центр. Четыре из них созданы в Барановичах, еще по одному - в Пинске и Бресте. Председатель облисполкома Анатолий Лис отметил, что в регионе нацелены развивать это направление. "Высокие технологии семимильными шагами завоевывают пространство, в котором мы живем. Важно еще в школе учить детей развивать инженерное мышление, желание создавать что-то новое. IT-специалисты понимают, что подобные проекты нужно реализовывать не только в городах, но и в сельской местности", - резюмировал губернатор.-0-

Фото Вадима Якубенка