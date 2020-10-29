"Разговор прошел позитивно" - в Витебске диалоговая площадка объединила активистов с разными мнениями

29 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Практику диалоговых площадок надо расширять. К такому мнению пришли сегодня участники круглого стола "Пути построения гражданского общества, разрешение политических и экономических проблем в Витебском регионе", передает корреспондент БЕЛТА.

Диалоговая площадка собрала в Витебске представителей различных политических партий (Республиканская партия труда и справедливости, Либерально-демократическая партия, БНФ), в том числе создающихся ("Родина" и "Отечество"), общественных объединений ("Белая Русь", "Говори правду", Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский союз офицеров, Белорусский фонд мира, Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, Белорусское общественное объединение ветеранов, "Ветераны воздушно-десантных войск и сил специальных операций", Союз писателей Беларуси). Присоединились и активные предприниматели, неравнодушные к политической жизни граждане, которые не представляли какие-либо политические или общественные силы. Так, на встрече присутствовал активист движения "Страна для жизни" Александр Ильинец. По личной инициативе со своими предложениями пришла педагог дополнительного образования Марина Киселева. Таким образом, была обеспечена полярность мнений.

В центре внимания всех собравшихся была политическая обстановка не только в регионе, но и в Беларуси в целом. Все выступления объединил общий посыл: необходим мирный диалог власти и оппозиции. При этом большинство участников отмечало, что это возможно лишь при условии прекращения уличных протестов и возвращения к мирной, спокойной обстановке в стране.

"Хорошо, что мы собрались здесь, чтобы стороны услышали друг друга. Только через конструктивный диалог можно решить все назревшие вопросы. Для этого надо разговаривать, а не ставить ультиматумы", - подчеркнул председатель областной организации Белорусского союза офицеров Сергей Денисов.

Активную гражданскую позицию занимает предприниматель и меценат из Новополоцка Максим Голубев. "С учетом деятельности у меня сложились обширные социальные связи. Я хорошо знаю мнения разных слоев общества и пришел к следующему выводу: подавляющая часть населения активно не примыкает ни к какому политическому лагерю", - отметил он.

"Свое мнение надо высказывать вот в таком формате, во время таких круглых столов. Сегодняшний разговор прошел позитивно. У каждого из участников свое видение, своя позиция по ситуации. Формат диалоговой площадки позволил всем в конструктивной форме, без оскорблений высказать свою точку зрения ", - отметила председатель координационного совета общественных организаций, политических партий Витебска, председатель витебского городского совета ветеранов Лариса Оленская. По ее мнению, большинство белорусов уже устало от протестных акций. "Они ничего не вырабатывают, не несут в себе никакого конструктивного смысла или предложений. Поэтому мы все должны приложить максимум усилий для возвращения той мирной, спокойной обстановки, которой всегда отличалась Беларусь, вернуть комфортное состояние в каждую семью, чтобы вести совместный диалог дальше. Каждая из сторон должна сделать шаг навстречу", - констатировала эксперт.

Отдельное внимание участники заострили на необходимости политических преобразований, которые назрели в обществе и которые нужно широко обсуждать, учитывая разные мнения.

"Наша сегодняшняя встреча - хороший знак того, что общество, власть созрели к диалогу", - добавил председатель Витебской областной организации партии БНФ Кастусь Смоликов.-0-

Фото Александра Хитрова