Ректор ВГУ: система образования не только готовит хорошего специалиста, но и воспитывает личность

4 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Система образования не только обеспечивает подготовку востребованного специалиста, но и воспитывает личность. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала ректор Витебского государственного университета имени П.М.Машерова Валентина Богатырева, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Прозвучала важная мысль, что молодежь была и остается приоритетом государства. Вся система образования, сформированная на принципах доступности, высококачественного уровня обучения и практикоориентированности, действительно закладывает основу для развития общества на далекую перспективу. Она позволяет молодежи идти в ногу со временем, приобретать современные знания, отвечать запросам рынка труда. Важнейшим достоинством является система распределения - возможность выпускнику получить первый бесценный опыт работы", - отметила Валентина Богатырева.

Она также согласна с посылом, что молодежь с удовольствием участвует в волонтерском движении. "Университет - это особая среда. Добрые дела (а это прежде всего волонтерство) - часть слаженной работы университетской системы. И участие студентов ВГУ имени П.М.Машерова в многочисленных мероприятиях в качестве волонтеров этому яркий пример", - сказала руководитель вуза.

Валентина Богатырева обратила внимание на то, что сегодня растет хорошая, талантливая молодежь и нам есть чем гордиться. "Да, они более свободолюбивые, со своей позицией, но это абсолютно нормально. Каждому поколению - своя эпоха, и сегодняшнее время, может быть, особенное. У нас мыслящие молодые люди, и мы, взрослые, должны их научить ориентироваться в современном мире, находить главное в большом информационном потоке и отделять правду от откровенной лжи", - подчеркнула ректор.

Наблюдая за ситуацией в социальных сетях, Валентина Богатырева отметила, что призывать молодежь выйти на улицу - деструктивная позиция. "Никогда такие призывы ничем хорошим не заканчивались. Как ректор, женщина и мать, хочу сказать, что обо всем в жизни нужно договариваться мирным способом и в законном русле", - добавила она.-0-