Ремонт М1, реконструкция М3 и Р53: Головченко о планах по развитию дорожной сети

5 ноября, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко рассказал сегодня журналистам о планах по развитию дорожной сети в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси за прошедшие годы проделана колоссальная работа по развитию дорожной сети, особенно магистральной. В этой пятилетке темпы сбавлять мы не собираемся. Утверждены достаточно напряженные плановые показатели. Если за период действия прошлой программы (2017-2020 годы) мы реконструировали порядка 250 км республиканских дорог до уровня первой категории и возвели 2 тыс. погонных метров мостовых сооружений, то на эту пятилетку объемы в два раза выше. То есть в планах - реконструкция более 500 км республиканских дорог до уровня первой категории и 7 тыс. погонных метров мостовых сооружений. Идем по графику, есть уверенность, что все выполним", - сказал Роман Головченко.

Среди приоритетных объектов на будущее - участок автодороги М3 от Минска до Плещениц, а также автодорога Лепель - Полоцк со строительством обхода Полоцка, участок Витебск - Орша. "В ближайшее время будет закончена реконструкция участка Р53 от Кургана Славы до Смолевичей. Есть необходимость продолжать реконструкцию с учетом большого пассажирского и грузового трафика на участке от Смолевичей до Жодино. Начата разработка проектной документации. Также в планах обход Мира", - отметил премьер-министр.

"Впереди у нас еще капитальный ремонт трассы М1. С учетом большой потребности в ресурсах для реализации этого проекта сейчас идет отработка схемы финансирования. В конце прошлого года была поставлена задача по проведению изысканий - так называемая стадия обоснования инвестиций, за которой следуют уже непосредственно проектные работы", - проинформировал Роман Головченко.

По его словам, особое внимание уделяется и местным дорогам. За пятилетку планируется отремонтировать 7 тыс. км местных дорог. Премьер-министр обратил внимание на то, что в Беларуси практически 100% населения имеет доступ к дороге с твердым покрытием на расстоянии не более 2 км.-0-