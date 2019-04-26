Ремонтные работы в доме на ул.Широкой завершены, жильцы возвращаются в квартиры

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтные работы в доме на улице Широкой в Минске завершены, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

"В настоящее время работы по усилению монолитной колонны второго подъезда жилого дома №3 по улице Широкой завершены. Люди возвращаются в свои квартиры", - говорится в сообщении.

Сегодня с целью обеспечения безопасности жильцов дома и дополнительных мер предосторожности на время ремонтных работ были организованы мероприятия по выводу людей. Специалисты коммунальных служб Советского района провели поквартирное оповещение жильцов, организовали временное пребывание жильцов в средней школе №178, расположенной по улице Восточной, 68.-0-