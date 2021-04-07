РЕПОРТАЖ: Как успешная бизнес-леди из Бреста разрывает шаблоны и сохраняет память о героях войны

Кто такой патриот и что такое патриотизм? Думаю, что это в первую очередь тот, кто созидает и объединяет. Брестская бизнес-леди и член БСЖ Наталия Ильницкая по своей инициативе и порыву сердца за собственные средства осуществляет уникальный патриотический объединяющий проект, подобного которому нет на европейском и постсоветском пространстве - создает Аллею памяти из возвращенных из Европы демонтированных памятников погибшим на польской территории воинам Красной армии. Эти монументы после Второй мировой войны устанавливали за свои деньги простые жители польских населенных пунктов в благодарность красноармейцам за спасение от фашистов, а сегодня брестчанка спасает эти обелиски от небытия и исторического беспамятства.

Авторский цикл материалов члена правления Белорусского союза женщин, журналиста БЕЛТА Алины Гришкевич, которые готовятся во взаимодействии с БСЖ в Год народного единства, продолжается рассказом про Наталию Ильницкую - члена союза, депутата Брестского городского совета депутатов, генерального директора ООО "Лагуна", под брендом которого в Бресте функционируют гостиничный комплекс, рынок, футбольная команда, телевизионный канал, а также осуществляются многочисленные благотворительные проекты в поддержку ветеранов, воинов-афганцев, инвалидов, автопробеги. Свою историю жизни она создает любовью к белорусской земле, к ее истории, памяти о героизме своих предков.

Уникальность человека - в его поступках

Для Наталии Ильницкой главным делом ее сегодняшней жизни стало сохранение памяти о советских героях. В агрогородке Мухавец, рядом с Брестом, где каждая пядь земли впитала кровь защитников Родины, она создает музей под открытым небом - Аллею памяти. Ее частный проект объединяет историю всех стран постсоветского пространства, в том числе России, жители которых были в одних рядах Красной Армии.

Уникальность этой женщины - в ее горячем патриотизме и поступках, которые понятны, безусловно, не всем. Особенно сейчас, когда многие стремятся к разобщению и пустословию, разрушению и очернению своей страны…

Когда она затеяла эту историю с памятниками и все витало на уровне только что возникшей идеи, пыл Наталии некоторые сразу попытались остудить - мол, ничего у тебя не получится, как говорится, мечтать не вредно. Однако ни скептичность, ни неверие не охладили ее порыв, а скорее наоборот, побудили к упорству в достижении цели. А что такое упорство и целеустремленность Наталии Ильницкой брестчане знают не понаслышке.

Она родилась в Украине, жила в Литве, где в советский период служил десантником ее супруг (на тот период пришлась и его служба в Афганистане), сейчас Наталия Ильницкая трудится на ставшей родной белорусской земле. На вопрос, кто она, отвечает однозначно: я белорусская женщина. В ее судьбу, как в женскую косу, вплетена история Беларуси и России, Литвы и Украины, а также других стран постсоветского пространства.

Брестская земля, где она живет около 30 лет, стала для женщины действительно родной, помогла раскрыться как личности, как бизнесмену, как патриоту, своей жизнью воплощающему те духовные ценности, которые передались ей от отца-партизана, мамы, бабушек и дедушек.

Мы встречаемся в Мухавце, на Аллее памяти, где сам собой возникает разговор о патриотизме.

- Наталия Емельяновна, что такое для вас патриотизм?

- Патриотизм для меня - понятие, которое невозможно вписать в конкретные рамки и в том числе рамки конкретного времени. Для меня это очень глубокое, личное… Разве можно сказать, что патриотизм - это только любовь к своей земле? С чего начинается эта любовь? В какой момент ты начинаешь понимать и осознавать это чувство? Любовь моих родителей друг к другу, их отношение к нам, к труду, к другим людям - все это формировало меня как личность. Быть полезным людям, уметь помочь, поддержать в трудную минуту. Жить в конце концов не только для себя, но и для людей своей страны. Ощущать себя ее частью. Пожалуй, это и есть патриотизм для меня.

Патриотизм для Наталии Ильницкой не пустое слово. Создав более 700 новых рабочих мест, получаемую прибыль направляет не только на развитие бизнеса, но и помогает ветеранам, а также воинам-интернационалистам, помня афганское прошлое супруга.

- Какие духовные ценности вам закладывали мама и бабушка?

- Я росла как все дети того времени. И поверьте, ничему дурному нас не учили наши родные люди. Честно трудиться, становиться на защиту слабого, никогда не делать вреда людям. Одним словом, быть хорошим человеком.

- Легко ли женщине в бизнесе?

- В бизнесе вообще нелегко… Когда легко, это не бизнес, а хобби - хочу делаю, хочу нет. Свое дело всегда обязывает. Ты берешь ответственность не только за себя, но и за людей, которые поверили тебе. И нести ее не всегда просто. А считаю ли я свой бизнес важным для местных жителей? Этот вопрос лучше задать нашим покупателям, однако если в течение более 20 лет на нашем рынке всегда есть желающие приобрести товар, значит он востребован. Пользуются спросом и услуги нашей гостиницы.

Наталия Ильницкая взяла под свое крыло телевизионный канал "Лагуна ТВ", который стал популярным у брестчан и позиционируется как городской, и в котором большое внимание уделяется не только деятельности ее бизнеса, коллег-предпринимателей, но и работе местных органов власти, интересам и проблемам местных жителей.

У нее свое собственное мнение касательно того, кто кому должен: государство людям или люди государству. Бизнес-леди уверена, что каждый должен вокруг себя созидать и преображать ту сферу, в которой компетентен, чтобы жизнь людей становилась лучше.

Аллея памяти как главное дело жизни

Теперь главным делом своей жизни Наталия Ильницкая считает сохранение памяти о тысячах положивших жизни за освобождение от немецко-фашистских захватчиков европейских стран советских солдатах и офицерах. Примерно четыре года назад одним росчерком пера с пьедестала исторической памяти в некоторых странах Европы, и в частности Польше, памятники героям войны оказались чуть ли не на свалках.

- Наталия Емельяновна, почему вы это делаете, ведь могли бы просто заниматься бизнесом?

- Имея четкую гражданскую позицию, по-другому невозможно. Если в моих силах помочь, как я могу закрыть глаза на это и пройти мимо, тем более являясь депутатом Брестского городского Совета депутатов, членом Белорусского союза женщин и членом Республиканского общественного объединения "Белая Русь". Помимо этого, на протяжении многих лет считаю своим долгом заниматься благотворительностью. Если это в моих силах, почему нет? Вы не представляете, какая это радость понимать, что благодаря твоему участию для кого-то решился жизненно важный вопрос. Мы ежегодно проводим благотворительные акции и концерты в поддержку многодетных семей, детей-инвалидов и ветеранов.

Наталия Ильницкая рассказывает, что однажды смотрела телевизор и услышала, что в Польше стали повсеместно сносить памятники времен Второй мировой и просто ужаснулась этому. "Вспомнила отца, который был партизаном, получил увечье, с которым тяжело жил после войны. Вспомнила его рассказы о фашистах, которые словно звери уничтожали людей, издевались, сжигали живьем вместе с деревнями. Разве такое возможно забыть? - задает риторический вопрос Наталия Емельяновна. - Свидетели войны уходят, их становится все меньше. Важно, кто приходит на смену. А памятники, обелиски, литературные и художественные произведения, записанные свидетельства очевидцев - это связующее звено истории. Памятники - свидетельства человеческой памяти".

- По-вашему, что высветила эта польская история?

- То, что историю нужно уважать, а не искажать. Не могут павшие герои в одночасье стать предателями.

За два года около 20 польских памятников переехали в Мухавец

С того телевизионного сюжета до сегодняшнего дня прошло более трех лет. Памятники стали привозить в Брест два года назад, а до этого был кропотливый упорный процесс согласований, переписок.

Польский закон "о декоммунизации" был принят сеймом в октябре 2017 года. А буквально через три недели после этого полетели письма за подписью Наталии Ильницкой в адрес Института национальной памяти Польши и 11 польских воеводств с единственной просьбой - позволить забрать демонтированные монументы солдатам Красной армии, погибшим на польской территории, в Беларусь. Слава богу, польские власти не стали возражать.

Но еще до этого она согласовала свою идею с белорусскими министерствами иностранных дел и культуры, которые, конечно же, поддержали благородное стремление и поблагодарили брестчанку за стремление внести вклад в сохранение памяти о подвиге героев, освободивших Европу от фашизма. Инициатива нашла понимание у брестских органов власти, ветеранов, Белорусского союза женщин, которые хорошо ее знают.

Частная инициатива по велению души и сердца, требующая колоссальных средств, уже привлекает огромное внимание как внутри страны, так и за рубежом.

Общность истории переживших войну народов

Советские солдаты освобождали польские города и села, спасали от немецко-фашистского нацизма польских граждан, а многие наши соотечественники навеки остались лежать на полях кровопролитных битв, пожертвовав своими жизнями и оставив вечную боль потери в собственных семьях. Прошло более 75 лет после окончания войны, что по меркам истории просто капля в море вечности, как европейские соседи решили вдруг позабыть обо всем и стереть память о советских и белорусских героях, растоптать братские могилы. Свыше 400 памятников о героях Второй мировой войны, скромные монументы, скорбные фигуры, построенные, кстати, на деньги местных польских жителей, были разрушены и снесены.

Наталия Ильницкая не разделяет монументы по принадлежности к памяти будь то белорусов, будь то русских, будь то украинцев, будь то казахов, ведь история Второй мировой войны - общая история человечества.

Польские памятники в белорусском Мухавце

Все из 19 уже установленных памятников и знаков из разных воеводств Польши достойны отдельного внимания. Каждый надо было собирать буквально по кускам, подписав при этом все необходимые документы, и затем перевезти в Мухавец. Отдельная история - это их реставрация, которая сама по себе стоит больших денег, поэтому для этой работы привлекаются местные специалисты, которые успешно справляются с данной задачей, что видно по уже установленным на постаменты обелискам и бюстам.

Идем по аллее, где еще ведутся работы и где пока нет тротуарной плитки, но есть главное - воскрешенная память о героях, то есть памятники им.

Первым на Аллее памяти в феврале 2020 года был установлен монумент Благодарности Красной армии из Лидзбарка-Варминьского.

История этого монумента такова: 31 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Черняховского освободили город Лидзбарк-Варминьский Варминьско-Мазурского воеводства. А уже в мае 1949 года в центре города установили стелу в честь освободителей с надписью "В благодарность Советской армии". В 1973 году она была дополнена скульптурной композицией из двух советских солдат. К 2018 году памятник находился в аварийном состоянии и в феврале был демонтирован, а стела разрушена до основания.

Когда Наталия Ильницкая увидела его на месте сноса в ужасающем состоянии, разломанным на части, то ее отговаривали его забирать, поскольку шансы на восстановление были ничтожны. Но женщина была так потрясена непередаваемым трагизмом оставшихся лежать на земле фигур красноармейцев, воплощающих героизм и память, что не остановилась ни перед чем и забрала куски скульптур. Разрозненные фрагменты монумента доставили в Мухавец в мае 2018 года. Скульптуры "ожили" благодаря стараниям местных специалистов и теперь занимают центральное место в Алле памяти.

Памятник советским летчикам из польской Целесницы возвращает к событиям 22 июня 1941 года. В первый день Великой Отечественной войны советский самолет, поднявшийся в воздух с задачей остановить наступление гитлеровских войск вглубь советской территории, был сбит врагом и упал недалеко от этой деревни под Бяла-Подляской. Оба пилота погибли. Отдавая дань героизму советских пилотов, местные жители в 1968 году установили обелиск с красной звездой, в центральной части которого расположена мемориальная доска с надписями на польском и русском языках: "Советским летчикам, павшим 22.06.1941 г. в боях с гитлеровским фашизмом".

Личности пилотов неизвестны. Но есть надежда, что благодаря дальнейшим усилиям Наталии Ильницкой и всех тех, кто ей помогает, может быть удастся увековечить их фамилии.

А вот памятник Благодарности советским воинам был установлен в 50-х годах в центре деревни Кодень Люблинского воеводства в честь воинов 160-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, освободившей этот польский населенный пункт в конце июля 1944 года. На мемориальной доске многотонного обелиска надпись на польском языке гласит: "Советским героям, погибшим в борьбе с гитлеровскими оккупантами за освобождение Коденя в 1944 году. Жители Коденя". Согласно закону "о декоммунизации" обелиск был разрушен весной 2018 года. Весной 2020 года он перевезен в Мухавец.

Кстати, еще один объект из той же польской местности, где расположен Кодень, мемориальная плита из Заблотья, которое было освобождено в конце июля 1944 года во время Люблин-Брестской наступательной операции войсками того же 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. В знак уважения и признательности воинам Красной армии, погибшим в боях с фашистами, в Заблотье усилиями местных жителей была установлена мемориальная плита с надписью: "Солдатам Красной армии, павшим в боях за освобождение Заблотья, 1944". В 2018 году памятник был снесен, в 2019-м доставлен в Беларусь, восстановлен и летом 2020 года занял достойное место в Аллее памяти.

Изучаем далее Аллею памяти - обелиск из Стшельце-Краеньске был установлен за собственные средства жителями этого города в 1954 году в честь воинов 1-го Белорусского фронта Красной армии под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова, погибших в боях за освобождение города в январе 1945 года. На красном граните высечена надпись: "Героям Красной армии, павшим в боях за освобождение польского народа. Сообщество Стшельце-Краеньске".

Памятник советским военнопленным объединяет два обелиска, посвященных советским военнопленным, работавшим и погибшим в немецких концлагерях от голода и пыток. В верхней части расположена красная звезда, в нижней - мемориальная доска с надписью: "Место, освященное кровью советских граждан, взятых в плен и зверски убитых гитлеровскими оккупантами в 1942-1944 годах. Вечная им память. Сообщество повета Радомского в 20-летие создания ПНР (Польской Народной Республики)". Остатки сооружений, разрушенных при "декоммунизации", были обнаружены недалеко от города Радом Мазовецкого воеводства в 2018 году.

Историю освобождения Польши можно изучать и по следующим монументам. Так, памятник-стела из города Радом, расположенного на юго-востоке Польши в 100 км от Варшавы. Он был освобожден 16 января 1945 года войсками 1-го Белорусского фронта. В боях за город погибли 2675 советских солдат, в память о которых после войны воздвигнут монумент-стела с надписью: "Здесь похоронены бойцы Красной армии, погибшие в боях с немецко-фашистскими оккупантами при освобождении г. Радома 16.1.1945 г. Вечная слава героям".

На Аллее возвышается также памятник из Тшебеславице. Этот бетонный монумент был воздвигнут поляками через пять лет после окончания войны. На мемориальной доске надпись: "Героям Красной армии, освободителям польского народа. Жители всей Тшебеславице.1945".

Есть обелиски, которые благодарные поляки возводили уже через десятилетия после войны, что свидетельствует о сохранившейся в народе памяти об освободителях. Так, памятник Благодарности Красной армии из Дубиче-Церкевне Хайнувского повета 9 мая 1985 года воздвигли местные жители. На бетонном основании монумента - фигура советского солдата, призывающего к атаке. Образ в камне был воссоздан с реального участника событий - воина Красной армии Дмитрия Москаленко. В бою за этот населенный пункт летом 1944 года отдали свои жизни 452 красноармейца 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Константина Рокоссовского.

Большой интерес у посетителей, которые все чаще заглядывают в этот музей под открытым небом, вызывает также мемориальная плита из Рогозника. Она была установлена на юге Польши в 1987 году в память о советских солдатах, которые в результате кровопролитных боев в конце января 1945 года освободили город. На плите вырезанная в бетоне звезда и надпись: "Погибшим солдатам Советской армии. Жители". Плита стала одним из последних памятников красноармейцам, установленных в Польской Народной Республике.

Мемориальная плита "Звезда" - это символ Великой Победы советского народа и Красной армии над фашизмом в годы Второй мировой войны 1939-1945 годов, которая привела к катастрофическим людским потерям - около 72 млн человек. Из них более трети пришлось на Советский Союз - 27 млн. Беларусь за годы войны потеряла каждого третьего жителя.

Что интересно, в Мухавец переехал и бюст генералу Каролю Сверчевскому - участнику Первой мировой войны, Октябрьской революции и гражданской войны в России, Испании, одному из организаторов Народного Войска Польского на территории Советского Союза, командующему 2-й армией Войска Польского в составе 1-го Украинского фронта Красной армии с августа 1944-го. С 1946 года он был заместителем министра национальной обороны Польши, с 1947 - депутатом законодательного сейма. Погиб в 1947 году от рук бандеровцев. Этот бюст также был демонтирован на польской территории и его разрешили перевезти в Беларусь.

Практически все эти и другие монументы в 2017-2018 годах были снесены в Польше, а в 2019-2020 годах привезены в Мухавец, реставрированы и установлены в музее под открытым небом на Аллее памяти.

Это необычное место привлекает и жителей других белорусских регионов, гостями здесь становятся российские военнослужащие, зарубежные гости.

Особые посетители - школьники, которые не просто смотрят, но и задают опытному экскурсоводу-историку многочисленные вопросы об истории своей страны, Польши, Европы. Видя памятники и читая надписи на них, они познают героическую и трагическую страницу истории своего народа.

Брестчанка готова и дальше спасать от забвения памятники героям

Трагедия Великой Отечественной войны монументально увековечена в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", а Аллея памяти в Мухавце становится еще одной составляющей общей истории героизма советского и в том числе белорусского народа.

Наталия Ильницкая говорит:

- Этот проект дорог моему сердцу. Безусловно, в память о моих дедах, воевавших в Великую Отечественную, о всех героях тех ужасных лет буду стремиться его продолжать. Будем перевозить столько памятников, сколько сможем.

На вопрос, как семья относится к ее делу, она отвечает:

- Полностью меня поддерживает.

- Наталия Емельяновна, о чем вы мечтаете?

- Я человек неугомонный. Есть мечты насущные - это окончание строительства бизнес-центра. А есть и более глобальные - Аллея памяти - это то, чем я живу сегодня. Мечтаю, чтобы это место стало действительно гордостью за подвиг наших солдат. Примером, на котором воспитывалось бы подрастающее поколение.

- Ваше любимое занятие?

- Работать и помогать людям. Важно стремиться не только к материальным ценностям, но и к духовным. Уважение людей можно заслужить только делами. Если есть желание, то будут возможности, а будут действия - появится результат.

Накануне Дня Победы, 8 мая, они вместе с брестчанками из Белорусского союза женщин планируют очередной автопробег. В числе основных пунктов маршрута - Брестская крепость, захоронения воинов-красноармейцев, а также созданная ею Аллея памяти.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-