РЕПОРТАЖ: На все случаи жизни: пенсионер из Витебского района мастерит необычные велосипеды

Нестандартные модели велосипедов - для перевозки грузов, окучивания огорода, в помощь пожилым людям - создает 83-летний Виктор Родченко из деревни Заполье Витебского района. Местные привыкли к находкам деревенского кулибина и с радостью пользуются его техникой. Корреспонденты БЕЛТА отправились в Витебский район, чтобы узнать, зачем пенсионер решил изобрести велосипед.

Велосипед - на первом месте в топе востребованного транспорта в деревне. Он удобен, практичен и неприхотлив в обслуживании. Тем не менее Виктору Родченко обычного функционала двухколесного коня недостаточно, и он решил его расширить.

Изобретать Виктор Родченко начал около 50 лет назад, когда сын сломал велосипед. Рама и колесо были согнуты - серьезная поломка. "Я же работал преподавателем труда. Думаю: "Что ли, не починю?" Все удалось, процесс понравился, стал усовершенствовать конструкции", - рассказывает он.

Материалы для новых велосипедов Виктор Родченко получает, разбирая свои старые. Пилит, варит, регулирует - все своими руками. За годы собрал десятки моделей. Пенсионер не считает свои изобретения чистыми велосипедами. Говорит, что это смесь двухколесного коня с авто. "Я их называю трициклы, - уточняет кулибин из Заполья. - Сначала рождается идея, вынашиваю ее, потом делаю чертеж. Без него никак, это язык техники".

При разработке дизайна помогают знания, полученные в университете. Виктор Родченко выпускник первого набора 1959 года художественно-графического факультета Витебского пединститута.

Сколько в среднем уходит на создание модели, запольский кулибин точно не знает. "Если есть чертежи, то сделать велосипед - раз плюнуть. Главное - все правильно рассчитать", - отмечает пенсионер.

Сейчас в его гараже пять велосипедов. На одном - картина с изображением Пегаса. Самые популярные грузовые, их чаще всего просят односельчане.

"Перевезти мешки, бревна, ведра с ягодами или водой - для всего подходят, можно смело класть груз в 50-70 кг. В свое время адаптировал велосипед и для обработки огорода. Я кручу педали, а внук - за окучником. Так вместе и пахали", - вспоминает Виктор Зиновьевич.

Одна модель создана в 1985 году. В тот год родилась внучка Оля, в ее честь и назвал. Среди экземпляров велосипед для пожилых людей. Едет небыстро, есть крыша, удобное сиденье, на котором можно откинуться. Отдохнул - и поехал дальше.

"У него такая конструкция, что упасть практически невозможно. Таких бы пару штук в дома престарелых - с удовольствием бы пользовались. Ведь не каждый может перебросить ногу через велосипедную раму, они бывают высокие, старикам неудобно", - рассуждает изобретатель.

Для занятий физической культурой пенсионер соорудил деревянный велотренажер. Занимается на нем каждый день. "Когда ноги болят, устают, я не отдыхаю, а сажусь за тренажер и работаю. В день кручу педали 40-60 минут, потом хорошо себя чувствую", - признается он.

Народный мастер на велосипедах не останавливается. Изобретает различные мелочи для удобства в быту, разрисовывает стены, вырезает по дереву - дом украшен различными фигурами.

Чем еще удивит жителей Заполья, Виктор Родченко пока не решил. Точно знает, что сидеть сложа руки не будет - творческий поиск продолжается.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-