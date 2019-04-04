Ресурсный центр ассистивных технологий создадут в Полесском госуниверситете

4 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном университете в текущем году планируется создать ресурсный центр ассистивных технологий, сообщила корреспонденту БЕЛТА исполняющая обязанности декана факультета организации здорового образа жизни Татьяна Маринич.

"С момента своего основания в 2006 году университет занимается проблемами улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями. Ежегодно выпускаем более 50 человек для системы специального образования, участвуем в повышении квалификации кадров для этой сферы, занимаемся научными исследованиями. У нас накопилось достаточно много знаний в области адаптивной физической культуры, физической реабилитации, эрготерапии, в этой связи планируем открытие ресурсного центра ассистивных технологий", - отметила Татьяна Маринич.

В ресурсном центре создадут условия для реабилитации людей с особенностями психофизического развития (в первую очередь детей) и повышения качества их жизни. Планируется обучение педагогов и родителей нюансам работы с детьми с особыми потребностями, студенты смогут на практике закрепить знания. Будут разрабатываться пособия с рекомендациями по уходу за людьми с ограниченными возможностями, их интеллектуальному и физическому развитию.

"Мы тесно взаимодействуем с учреждениями специального образования Пинска и района: центрами коррекционно-развивающего обучения, специализированным детским садом, школой-интернатом для детей с нарушением слуха - в них проходят практику наши студенты, проводим с ними совместные мероприятия, конференции, мастер-классы. Сотрудничаем и в научной сфере: обследуем детей, даем рекомендации. Теперь нужно выйти на новый уровень", - подчеркнула Татьяна Маринич.

Ресурсный центр ассистивных технологий разместится в третьем корпусе ПолесГУ. Оборудование для его оснащения в том числе планируется приобрести за счет средств Всемирного банка. Необходимо закупить специальное программное обеспечение, тренажеры для развития мелкой моторики, опорно-двигательной системы, литературу.-0-