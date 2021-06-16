С благодарностью за сохранение здоровья нации - в Витебске поздравили медиков области

16 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Многочисленные награды и слова благодарности сегодня получили медработники Витебской области на торжественной церемонии к профессиональному празднику в концертном зале "Витебск". Медицинским работникам вручили почетные грамоты Совета Министров, Администрации Президента, Палаты представителей, областного Совета депутатов и Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель облисполкома Николай Шерстнев поблагодарил медиков за работу, а их в области около 20 тыс. человек. "Это армия, которая борется за здоровье нации. Статус медработника всегда был высок, даже если исходить из конкурса в учреждения образования медицинского профиля. Болезнь, которая пришла к нам год назад, вывела статус врача на другой уровень, люди почувствовали, как сложно жить и находиться в обществе без защиты медиков. Кто побыл в тисках коронавируса, тот не единожды благодарил врача", - сказал губернатор. Николай Шерстнев от лица жителей Витебской области пожелал людям в белых халатах здоровья, семейного благополучия и успехов.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев вручает почетную грамоту Совета Министров врачу-терапевту дневного стационара отделения медицинской реабилитации филиала № 4 – городской поликлиники № 4 им. В. Ленина государственного учреждения здравоохранения "Витебская городская центральная поликлиника" Ирине Лебедевой

В северном регионе за последние пять лет на строительство и модернизацию учреждений здравоохранения затрачено около Br155 млн. Введено в эксплуатацию более 100 объектов, приобретено медицинское оборудование на Br74 млн. Создана и развивается сеть межрайонных медицинских центров. Увеличиваются объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

"2020 год стал для медицины настоящим испытанием на прочность, в корне изменил жизнь всего общества. Мы столкнулись с новой реальностью и серьезным испытанием - пандемией коронавирусной инфекции. Возникали колоссальные физические и психологические нагрузки, потребовалась максимальная мобилизация всех ресурсов. Однако централизованный характер управления позволил успешно реализовать необходимый комплекс мер по борьбе с COVID-19, а медицинское сообщество продемонстрировало высокий уровень ответственности, сплоченности, готовность к работе в сложной эпидемиологической обстановке", - подчеркнул начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

Во время концерта слова благодарности людям в белых халатах звучали от представителей разных профессий. Вклад в достижение поставленных целей каждого, кто связал свою жизнь с охраной здоровья людей, бесценен. Благодаря их знаниям, опыту и таланту пациенты обретают здоровье и возвращаются к полноценной жизни, отметили спикеры.-0-

Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий

Фото Александра Хитрова