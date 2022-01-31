Самозанятые жители Витебской области увеличили платежи в бюджет более чем в 2 раза

31 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области самозанятые граждане увеличили платежи в бюджет в 2021 году более чем в 2,1 раза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

По данным на 1 января 2022 года физлица, осуществляющие деятельность по заявительному принципу, пополнили доходы бюджета почти на Br1,5 млн. Объем исчисленного единого налога за 2021 год превзошел не только уровень 2020-го, но и "допандемийного" 2019-го более чем на 70%.

В Витебской области деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии уплаты единого налога осуществляют почти 6,5 тыс. человек, что на 19,8% больше по сравнению с данными на 1 января 2021-го. Количество самозанятых граждан выросло во всех сельских районах (за исключением Лиозненского), в Витебске и Новополоцке. При этом в 4 регионах темп роста оказался выше среднеобластного показателя: в Россонском районе их число увеличилось на 34,4%, в Бешенковичском - на 25,8%, Полоцком - на 24,9%, Шумилинском - на 21,7%. Небольшая отрицательная динамика по этому показателю зафиксирована в Лиозненском районе, где эта категория плательщиков сократилась на 3,2%.

В Витебске количество физлиц, уплачивающих единый налог по заявительному принципу, выросло на 35,5% почти до 1,7 тыс. В Новополоцке рост составил 18%, в Оршанском районе - 19,8%.

Самым популярным видом деятельности среди самозанятых остается оказание парикмахерских и косметических услуг - этим занимаются 1878 человек, или 29% от общего количества физлиц - плательщиков единого налога. По сравнению с данными на 1 января 2021-го их число выросло на 26,5%. Кроме того, среди наиболее востребованных видов репетиторство (907 плательщиков, или 14%), а также колка дров, разгрузка грузов (322 физлица), штукатурные и малярные работы (240).

В пресс-службе областной налоговой инспекции напомнили, что с 2022 года для самозанятых предусмотрено расширение видов деятельности, которыми можно заниматься с уплатой единого налога без использования наемного труда. В перечень видов деятельности дополнительно включены ландшафтное проектирование, курьерская деятельность (по доставке товаров, посылок, пакетов), чистка салонов транспортных средств, содержание могил и уход за ними, аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее). Кроме того, c 2023 года для самозанятых предусмотрено установление налога на профессиональный доход (НПД) в процентах от получаемых доходов. Это заменит уплату подоходного налога с физических лиц, а также обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.-0-