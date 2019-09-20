Семья Мечковских из Молодечненского района победила в областном конкурсе "Властелин села"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья Петра и Ольги Мечковских из агрогородка Лебедево Молодечненского района одержала победу в областном этапе республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села - 2019". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском областном комитете ОО "БРСМ".

Областной этап проекта состоялся сегодня в Любани. За звание самой трудолюбивой боролись 17 семей из разных уголков столичного региона. Участники представили свою хозяйственность и гостеприимство в конкурсе визитных карточек, попробовали свои силы в рубке и складировании дров, изготовлении лавочек, прошли спортивную эстафету и интеллектуальную викторину.

Лучшей стала семья Мечковских из агрогородка Лебедево. Петр работает анестезиологом в клиническом родильном доме Минской области, Ольга - экономистом в ОАО "Белгазпромбанк". Участие в конкурсах принимали и сыновья - Родион, Гордей и Герман.

Победители областного этапа конкурса получили в подарок микроволновку и кабанчика. Семья также представит столичный регион в финале.

Организаторами проекта являются Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство образования, Белорусский союз женщин и Белагропромбанк.-0-