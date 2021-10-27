Сергеенко: количество обращений жителей Вилейского района в Администрацию Президента сократилось на 21%

27 октября, Вилейка /Корр. БЕЛТА/. Число обращений от жителей Вилейского района в Администрацию Президента сократилось на 21% по сравнению с прошлым годом. Об этом журналистам сегодня сообщил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко по итогам выездного приема граждан в Вилейском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа с обращениями граждан по тем или иным проблемам - одно из основных направлений в работе органов власти. Ей уделяют много внимания. В основном в районах людей волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, асфальтирования дорог, пассажирского транспорта. Они звучали и на приеме в Вилейке, но стоит отметить, что количество обращений от жителей Вилейского района в Администрацию Президента сократилось на 21% по сравнению с 9 месяцами прошлого года. Это говорит о том, что здесь руководители организаций и служб стараются решать проблемы на местах", - сказал Игорь Сергеенко.

Глава Администрации Президента отметил, что в целом в Минской области вопросы граждан решаются. Здесь организовывают диалоговые площадки по темам, которые волнуют население, проводят общественные обсуждения с учетом мнения граждан.

"Самое главное на приемах - внимательно выслушать человека, в каком бы он ни был эмоциональном состоянии, вникнуть в его проблему. Обязательно попытаться найти решение, чтобы проблемы не становились хроническими", - подчеркнул глава Администрации Президента.

Игорь Сергеенко также напомнил, что сейчас в Беларуси идет работа над совершенствованием действующего закона об обращениях граждан, а в следующем году будет создана республиканская интегрированная система, которая позволит фиксировать все заявления граждан, отсортировывать их и прослеживать весь цикл решения проблем.

Глава Администрации Президента также принял участие в заседании Вилейского райисполкома.-0-

Фото Оксаны Манчук