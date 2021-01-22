Серию знаковых событий Года народного единства открыл большой круглый стол с участием многодетных семей

22 января, Несвижский район /Корр. БЕЛТА/. Республиканский открытый диалог "Многодетная семья - приоритет государственной семейной политики" проходит сегодня в Дворцовом ансамбле Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж", передает корреспондент БЕЛТА.

На встречу приглашены многодетные родители - 20 семей из всех регионов страны. Среди участников - родители троих, четверых, пятерых детей. И не только родных: супруги Кузьмины, например, воспитывают троих своих и троих приемных ребятишек. А самые многодетные на встрече - семья Михальцовых. Для них это возможность от лица всех мам и пап обсудить меры государственной семейной политики, вместе выработать предложения, как эти меры улучшить.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, приветствуя участников, отметил символичность того, что Год народного единства стартует с большого диалога с многодетными родителями. А еще сказал, что к весне-лету надо организовать серию экскурсий в Несвижский замок для семей с детьми.

В приветственном слове митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси обратил внимание на острый демографический кризис в стране, который и обусловил столь большое внимание к теме укрепления семейных ценностей. Он отметил, что в попытках внедрять зарубежный опыт нельзя забывать традиции многодетности и те ресурсы и инициативы церкви и общественности, которые формируют установки на ответственное родительство и супружескую верность.

Как отметила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сегодня в Беларуси более 112 тыс. многодетных семей. И их количество постоянно растет: с момента внедрения такой меры, как семейный капитал, ежегодно более 20 тыс. детей рождаются третьими и последующими.

Мероприятие в Несвиже является заключительным этапом дискуссионных площадок с многодетными семьями, которые состоялись в декабре-январе в регионах Беларуси.

Организаторам выступает Министерство труда и социальной защиты совместно с Минским облисполкомом.

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Фото Егора Павлющика

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