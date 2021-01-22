Прежде чем говорить о формировании духовных ценностей, мы должны выслушать наших детей - Богдан

22 января, Несвижский район /Корр. БЕЛТА/. Общение в семье, умение взрослых слышать своих детей и становиться для них достойным личным примером - залог успешного, счастливого и здорового ребенка. Такое мнение высказала сегодня первый заместитель министра здравоохранения, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Елена Богдан во время республиканского открытого диалога "Многодетная семья - приоритет государственной семейной политики", который проходит сегодня в дворцовом ансамбле Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж", передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Богдан вспомнила одну тематическую постановку, в которой участвовали дети и взрослые, родители и учителя. "Мы знаем, чего мы, взрослые, хотим от детей: чтобы были успешными, хорошего поведения, хороших оценок, замечательных друзей, правильного выбора профессии, уважения к взрослым. А чего хотят дети? Первое, чего они хотят, - братиков или сестричек", - рассказала она.

"Еще дети говорили о честности и порядочности, о том, что хотят быть услышанными. Когда это слышишь из уст детей, появляется совсем другое понимание жизненных, традиционных семейных ценностей. А попробуйте угадать, что написал ребенок в сочинении "Кем я хочу быть", отрывок из которого зачитал учитель, - предложила участникам встречи Елена Богдан. - Мамой? Нет! Папой? Нет! Маминым телефоном! Это то, с чем мама проводит каждый вечер и не выпускает из рук, когда спит. Поэтому прежде чем говорить о формировании духовных ценностей, мы, взрослые, должны выслушать наших детей. Им ведь на самом деле нужно не так много. Им просто нужны мы, такие, какие есть".

А значит, и здоровье родителей, их благополучие, образ жизни тоже важны. Потому что, по статистике, поведение в семье будут повторять 63% тех, кто в этой семье живет.

Также Елена Богдан остановилась на нескольких проблемных вопросах в сфере материнства и детского здоровья.

Увеличение возраста рождения детей заставляет медицину, по сути, бороться с законами природы. Та же бесплатная попытка ЭКО, предоставляемая с этого года государством, - еще одна мера компенсировать позднее понимание того, как нужны на самом деле дети. При этом в Беларуси ежегодно делается 20 тыс. абортов. Ситуация несколько улучшилась благодаря тому, что было внедрено предабортное консультирование. А в прошлом году в законодательство внесена норма семейного консультирования. "Потому что ответственность за рождение или нерождение ребенка должны нести и мама, и папа. С этого решения начинается ответственное отцовство", - отметила Елена Богдан. И в ответ получила одобрительные аплодисменты зала.

Второй важный аспект - состояние мира, в котором живут современные дети, и то, как оно влияет на их здоровье. "За последние 10 лет болезни глаз выросли на 21%. А это ограничение к допуску наших детей по целому ряду профессий в будущем", - отметила первый замминистра. Большое количество проблем с костно-мышечной системой, и оно нарастает по мере продвижения детей по школьной "лестнице". За 10 лет рост на 14%. Но есть и достижения: по болезням органов пищеварения, серьезным психическим расстройствам - снижение на 20%.

"Многие дети на дошкольном этапе имеют проблемы с дикцией. Потому что мы с детьми мало разговариваем. У них все меньшая потребность общаться. И все это потом отражается на состоянии здоровья ребенка", - с сожалением констатировала Елена Богдан.

Вместе с тем она отметила, что в системе здравоохранения, от республиканского до районного уровней, есть все необходимые ресурсы для оказания медицинской помощи детям. Но если возникают проблемы, то это недоработки системы. По Минску объяснение высокой заболеваемости в том, что высокий уровень диагностики и проведения обследований, а также сниженная мобильность детей. И если родители не мотивируют детей на занятия спортом, активности и прогулки, то ситуация усугубляется. Детская инвалидность - тоже в некотором роде дань развитию технологий. Однако, подчеркнула Елена Богдан, нельзя забывать и об образе жизни родителей: это несбалансированное питание, стрессы, малая активность. "Около 300 новых случаев сахарного диабета у детей ежегодно. Мы очень многих детей сегодня выхаживаем, которых раньше не знали, как спасти. Но они имеют те или иные особенности развития. Сегодня мы должны говорить не столько о реабилитации, сколько об абилитации этих детей. Нужно учить жить с этими особенностями не только самих инвалидов, но и их семьи", - добавила первый замминистра здравоохранения.

Из всех регионов страны на республиканский круглый стол в Несвиж приехали 20 многодетных родителей. Для них это возможность от лица всех мам и пап обсудить меры государственной семейной политики, вместе выработать предложения, как эти меры улучшить.

Организаторами круглого стола выступают Министерство труда и социальной защиты совместно с Минским облисполкомом.-0-