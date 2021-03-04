Соловей: важно поддерживать традиционные семейные ценности, материнство и детство

4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Важно поддерживать традиционные семейные ценности, материнство и детство. На этом акцентировал внимание председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на торжественном мероприятии в честь Дня женщин, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей поздравил женщин с первым весенним праздником. Он отметил, что столетие назад на 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать 8 Марта как Международный женский день. Спустя годы этот праздник плавно перешел из календаря политических событий в гимн женской красоте, обновлению жизни, оптимизму и настоящего фестиваля улыбок и цветов.

"Современная женщина многогранна и талантлива во всем. Она удивительным образом сочетает в себе заботливую любящую маму, хранительницу очага, незаменимого работника. Наше государство будет и дальше стоять на страже традиционных семейных ценностей, материнства и детства, здоровой семьи. В Гомельской области 1618 женщин удостоены знаковой награды - ордена Матери", - рассказал губернатор.

Многодетным семьям - особое внимание. В Гомельской области их почти 18,5 тыс. Свыше 15 тыс. депозитов на семейный капитал открыто в области на начало 2021 года. С января 2020 года, когда расширились возможности досрочного использования этих средств, в области принято 4412 решений о досрочном использовании депозитов. Из них около 90% - на улучшение жилищных условий.

За 2020 год в области 2,2 тыс. многодетных семей построили новое жилье. Ощущают они и постоянную поддержку государства по другим направлениям. Единовременную материальную помощь к новому учебному году на более Br2 млн получили 34,5 тыс. школьников из многодетных семей. Почти 3,5 тыс. малышей до двух лет получили бесплатное питание на Br956 каждый.

"Мы и дальше будем делать все, чтобы в Гомельской области, в стране в целом было как можно больше больших, дружных семей. В ближайшие годы в регионе будут строиться новые детские сады и школы, медицинские, спортивные и культурные центры, продолжится благоустройство в населенных пунктах", - сказал председатель облисполкома.

Губернатор подчеркнул значимость женщин в обществе и поблагодарил за доброту и понимание. "Мы восхищаемся вашими достижениями в работе и общественной деятельности. Будьте счастливы и дарите миру улыбки, смейтесь и шутите, умейте махнуть рукой на трудности и цените маленькие радости. Пусть с божьей помощью вам удается все на свете. Родные пусть будут здоровыми и счастливыми, мысли - добрыми и светлыми, настроение - хорошим, а жизнь - наполненной яркими радостными событиями", - пожелал Геннадий Соловей.-0-