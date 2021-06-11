Соревнования на драгонботах и анимационную программу на воде проведут в Браславском районе

11 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Браславском районе обкатывают драккары, которые в будущем будут задействованы в анимационных туристических программах на воде и в гоночных соревнованиях, включая международные. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник сектора спорта и туризма Браславского райисполкома Ирина Умпирович.

Драккары, или драгонботы, - это каноэ, увенчанные головами драконов. На таких судах, только большего размера, в старину викинги покоряли близлежащие и дальние земли, совершая набеги на прибрежные деревни и села. В Браславском районе две "драконовые" лодки появились в прошлом году. В этом году 9 июня их спустили на воду, и местные жители и спортсмены-любители обкатывают 22-местные каноэ.

"Основное направление, в которых в этом году будут задействованы драгонботы, - туристические групповые сплавы по озеру Дривяты, где находится стоянка каноэ. В ближайших планах также использовать их во время проведения праздника Ивана Купалы. В будущем собираемся разработать анимационную программу на воде - праздничную и туристическую, где катание на драккарах станет одной из развлекательных составляющих. Также будем проводить соревнования на районном уровне. Надеемся, что после пандемии получится приглашать на состязания зарубежных спортсменов и любителей гребли на каноэ", - отметила Ирина Умпирович.

Возможностью почувствовать себя грозными викингами заинтересовалась молодежь, которая через соцсети активно записывается на сплавы. Оставляют групповые заявки и предприятия - как Браславского района, так и других регионов Беларуси.

Антураж древности, риска и предстоящих битв бесстрашных воинов Севера поддерживают не только резные деревянные головы драконов, но и обязанности двух членов экипажа драгонбота: один из них сидит на руле и корректирует курс, а второй отбивает в барабан ритм для гребцов. И все же несмотря на приближенный к историческим реалиям внешний вид драккаров, во время сплава соблюдаются все меры безопасности. На гребцов надевают спасательные жилеты, и первый заплыв совершается вместе с инструктором - тренером районного физкультурно-спортивного клуба "Дривятич", который поясняет, как действовать и управлять каноэ. Также на берегу озера неусыпно следит за обстановкой команда спасательной станции, в чьем распоряжении есть быстроходный катер.-0-