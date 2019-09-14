Современные гомельчане должны хранить и приумножать традиции древнего Гомия - Кириченко

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Современные гомельчане должны хранить и приумножать исторические традиции древнего Гомия, а также развивать достижения современного города. Об этом заявил председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на праздничной площадке Дня города на набережной, передает корреспондент БЕЛТА.
День рождения города - близкий каждому гомельчанину праздник, объединяющий горожан. Мэр призвал жителей областного центра помнить и уважать его прошлое и на этом фундаменте уверенно строить будущее. "Любите свой родной город над Сожем, с которым связано наше будущее, наши судьбы, радости и надежды", - подчеркнул он.
Совершая небольшой исторический экскурс, Петр Кириченко сказал, что многие столетия назад населявшие присожскую землю люди определили направления развития преемников. "И сегодня мы продолжаем созидательное движение, строя свои отношения с дальними и ближними соседями на основе взаимовыгодного экономического сотрудничества и культурного межнационального диалога", - дополнил он.
Областной центр постоянно прибавляет во всех сферах, развивается и становится краше. С начала текущего года Гомель получил уже немало подарков. Весной благоустроен сквер возле университета имени П.О. Сухого, в честь знаменитого авиаконструктора установили на постаменте самолет СУ-24М. Памятный знак героям войны братьям Лизюковым открыли на площади Победы в июле.
Развивается и социальная инфраструктура. Только в этом году в Новобелицком районе открыты два новых детских сада. Базой для подготовки юных спортсменов стала недавно введенная в строй современная лыжероллерная трасса. По словам председателя горисполкома, до конца года в Гомеле появится еще один футбольный манеж. "Я уверен, мы продолжим поступательное развитие нашего города. Чтобы каждый житель Гомеля гордился им, любил его за красоту и уют, а каждый гость всегда ощущал гостеприимство гомельской земли", - подчеркнул Петр Кириченко.
Сегодня праздник развернулся практически на всем протяжении набережной. Увлекательную программу подготовили в "Квартале городских эпох", "Цветочном" и "Речном" кварталах. Позаботились о питательном и здоровом досуге в "Семейном квартале". Здесь запланирован кулинарный баттл, работает тактильная площадка "Братья наши меньшие". Наладить душевное равновесие и освоить простые и сложные асаны предлагают в уголке "Йога-бум". Рядом развернулось "Рыцарское ристалище", а коллективы ДК "Фестивальный" заряжают позитивом танцами без паркета.
"Инклюзивный квартал" собирает друзей по силе духа и интересам в сквере А. Громыко. Здесь проходят презентации деятельности организаций социальной направленности, выступления инклюзивных коллективов. По соседству расположился "Ремесленный квартал". Разнообразием сортов винограда удивит выставка-ярмарка "Грозди Гомеля - 2019". Площадь Восстания стала "Автомобильным кварталом".
Поздравляют гомельчан с Днем города народная артистка Украины Таисия Повалий и ансамбль "Белорусские песняры".
Фуд-корты, мастер-классы, автоквесты и дегустации удивляют гостей на празднике вкуса - фестивале "Мясмолфест" в Центральном районе. Запланированы выступления шоу "Аллюр" и группы "Дрозды". Хедлайнер феста - группа "Дискотека авария". Эстрадный звездопад дополнят Alen Hit, Катя Оушен, группа "Без билета".
В Железнодорожном районе на площадке по проспекту Космонавтов,70 горожан приглашают на тематические выставки, фотозоны и акции правоохранителей, военных, локации для детей и территорию здоровья. Арт-галереи, семейные игровые площадки, экспозиции раритетных авто, город мастеров разместились в микрорайоне Любенском. Здесь гости смогут увидеть "Гомель сквозь века" во время одноименной игровой программы, а также заглянуть в "Город будущего" на интерактивной выставке. В программе - научное шоу, выступление театра огня и др. В зоне отдыха "Пруды" Новобелицкого района можно пройтись по аллее пожеланий любимому городу, посетить цветочный вернисаж.
Праздничная программа рассчитана до позднего вечера. В 22.00 ночное небо над областным центром раскрасят огни праздничного фейерверка.-0-
Фото Сергея Холодилина