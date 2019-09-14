Современные гомельчане должны хранить и приумножать традиции древнего Гомия - Кириченко

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Современные гомельчане должны хранить и приумножать исторические традиции древнего Гомия, а также развивать достижения современного города. Об этом заявил председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на праздничной площадке Дня города на набережной, передает корреспондент БЕЛТА.

День рождения города - близкий каждому гомельчанину праздник, объединяющий горожан. Мэр призвал жителей областного центра помнить и уважать его прошлое и на этом фундаменте уверенно строить будущее. "Любите свой родной город над Сожем, с которым связано наше будущее, наши судьбы, радости и надежды", - подчеркнул он.

Петр Кириченко

Совершая небольшой исторический экскурс, Петр Кириченко сказал, что многие столетия назад населявшие присожскую землю люди определили направления развития преемников. "И сегодня мы продолжаем созидательное движение, строя свои отношения с дальними и ближними соседями на основе взаимовыгодного экономического сотрудничества и культурного межнационального диалога", - дополнил он.

Областной центр постоянно прибавляет во всех сферах, развивается и становится краше. С начала текущего года Гомель получил уже немало подарков. Весной благоустроен сквер возле университета имени П.О. Сухого, в честь знаменитого авиаконструктора установили на постаменте самолет СУ-24М. Памятный знак героям войны братьям Лизюковым открыли на площади Победы в июле.

Развивается и социальная инфраструктура. Только в этом году в Новобелицком районе открыты два новых детских сада. Базой для подготовки юных спортсменов стала недавно введенная в строй современная лыжероллерная трасса. По словам председателя горисполкома, до конца года в Гомеле появится еще один футбольный манеж. "Я уверен, мы продолжим поступательное развитие нашего города. Чтобы каждый житель Гомеля гордился им, любил его за красоту и уют, а каждый гость всегда ощущал гостеприимство гомельской земли", - подчеркнул Петр Кириченко.

Сегодня праздник развернулся практически на всем протяжении набережной. Увлекательную программу подготовили в "Квартале городских эпох", "Цветочном" и "Речном" кварталах. Позаботились о питательном и здоровом досуге в "Семейном квартале". Здесь запланирован кулинарный баттл, работает тактильная площадка "Братья наши меньшие". Наладить душевное равновесие и освоить простые и сложные асаны предлагают в уголке "Йога-бум". Рядом развернулось "Рыцарское ристалище", а коллективы ДК "Фестивальный" заряжают позитивом танцами без паркета.

"Инклюзивный квартал" собирает друзей по силе духа и интересам в сквере А. Громыко. Здесь проходят презентации деятельности организаций социальной направленности, выступления инклюзивных коллективов. По соседству расположился "Ремесленный квартал". Разнообразием сортов винограда удивит выставка-ярмарка "Грозди Гомеля - 2019". Площадь Восстания стала "Автомобильным кварталом".

Поздравляют гомельчан с Днем города народная артистка Украины Таисия Повалий и ансамбль "Белорусские песняры".

Фуд-корты, мастер-классы, автоквесты и дегустации удивляют гостей на празднике вкуса - фестивале "Мясмолфест" в Центральном районе. Запланированы выступления шоу "Аллюр" и группы "Дрозды". Хедлайнер феста - группа "Дискотека авария". Эстрадный звездопад дополнят Alen Hit, Катя Оушен, группа "Без билета".

В Железнодорожном районе на площадке по проспекту Космонавтов,70 горожан приглашают на тематические выставки, фотозоны и акции правоохранителей, военных, локации для детей и территорию здоровья. Арт-галереи, семейные игровые площадки, экспозиции раритетных авто, город мастеров разместились в микрорайоне Любенском. Здесь гости смогут увидеть "Гомель сквозь века" во время одноименной игровой программы, а также заглянуть в "Город будущего" на интерактивной выставке. В программе - научное шоу, выступление театра огня и др. В зоне отдыха "Пруды" Новобелицкого района можно пройтись по аллее пожеланий любимому городу, посетить цветочный вернисаж.

Праздничная программа рассчитана до позднего вечера. В 22.00 ночное небо над областным центром раскрасят огни праздничного фейерверка.-0-

Делегации из 12 городов-побратимов прибыли поздравить Гомель с 877-летием Год от года Гомель укрепляет позиции активного участника движения породненных городов. Налажен контакт с 33 городами из 13 стран мира.

Гомель получил в подарок сертификат на Br2,75 млн на завершение строительства поликлиники Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей в День города вручил мэру города Петру Кириченко сертификат на Br2,75 млн на завершение строительства поликлиники в микрорайоне №17.

Фото Сергея Холодилина