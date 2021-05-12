Создана специальная комиссия по ликвидации последствий пожара в костеле в Будславе

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске состоялось экстренное совещание, на котором обсуждалась ситуация после пожара, случившегося накануне в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской. Такая информация размещена на сайте Римско-католической церкви в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Участники обсудили актуальную ситуацию после пожара.

По итогам совещания при курии Минско-Могилевской архиепархии была создана специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановления Национального санктуария Матери Божьей Будславской. В состав комиссии вошли восемь лиц, председателем был избран вспомогательный епископ Александр Яшевский.

Комиссия незамедлительно приступила к работе по решению поставленных актуальных задач.

Как сообщалось, информация о пожаре в костеле поступила спасателям 11 мая в 7.47. О происшествии сообщил ксендз. На момент возгорания в костеле прихожан не было. На место прибыла специальная и аварийно-спасательная техника, была организована эвакуация ценностей. Локализация пожара осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.-0-

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