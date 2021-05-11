Пожар в будславском костеле: возбуждено уголовное дело

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту пожара в костеле в Будславе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
По данным следствия, утром 11 мая поступила информация о возгорании костела в агрогородке Будслав Мядельского района. Задымление крыши заметила местная жительница, которая рассказала об этом служителю храма.
Следственно-оперативная группа в настоящее время осматривает место происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории. Работу на месте происшествия координирует заместитель начальника УСК по Минской области Александр Земницкий.
Мядельский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.304 УК (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере). Для установления причины инцидента назначена комплексная пожарно-техническая экспертиза.-0-
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