Таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог" оформляют более 1 тыс. фур в сутки

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе в сутки оформляется более 1 тыс. большегрузов. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

За последние двое суток в пункте пропуска "Каменный Лог" (с литовской стороны "Мядининкай") оформлено более 2 тыс. грузовых транспортных средств. Сегодня это самый загруженный пункт пропуска на литовском направлении. На него приходится 56% большегрузов, еще 25% пересекают границу в "Беняконях" и 19% - в "Привалке". Всего по литовскому направлению за двое суток оформлено почти 4 тыс. грузовиков.

"Проектная мощность "Каменного Лога" составляет 1 тыс. грузовых транспортных средств в сутки. Однако в случае ритмичного приема сопредельной стороной Гродненская региональная таможня сможет оформлять на 30% больше грузовых автомобилей", - отметили в таможне. Здесь констатировали, что порой грузовые автомобили после оформления белорусскими таможенниками затрачивают существенное время на ожидание въезда на сопредельную сторону.

За первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поток грузового транспорта по литовскому направлению вырос более чем на 6%. Всего за шесть месяцев в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе гродненские таможенники оформили более 320 тыс. большегрузов.-0-