Таунхаусы и коттеджи в индустриальном исполнении будут строить в Минской области

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты по созданию таунхаусов реализуют в Минской области. Это направление в ближайшие годы будет активно развиваться, сообщил журналистам заместитель председателя комитета архитектуры и строительства Минского областного исполнительного комитета, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Под такую застройку сформированы участки в Ратомке, Боровлянах, Хатежино и других населенных пунктах. Площадки предложат застройщикам для последующей продажи построенного жилья гражданам. "Конкретику пока сказать не могу. Такая работа ведется", - отметил Вадим Николаенко.
Кроме того, Солигорский ДСК разработал несколько проектных решений (на три и пять комнат) для возведения домов в индустриальном исполнении.
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