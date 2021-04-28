Три компьютерных томографа установили в стационарах Гомельской области с начала года

28 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три рентгеновских компьютерных томографа установили в стационарах Гомельской области с начала года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук.

С начала года в Гомельской области ввели в эксплуатацию три новых рентгеновских компьютерных томографа: в Мозырской городской больнице, Калинковичской центральной районной больнице и Гомельской городской клинической больнице №3. Оборудование поставлено по программе стратегической готовности и реагирования в отношении COVID-19, предусматривающей многоэтапное сотрудничество между Министерством здравоохранения Беларуси и Международным банком реконструкции и развития.

Высокотехнологичное оборудование позволяет диагностировать заболевания на ранних стадиях, что в дальнейшем облегчает лечение и восстановление пациентов. Последовательное укрепление материально-технической базы стационаров региона стало подспорьем в борьбе с COVID-19.

Завершается подготовка помещений для установки компьютерных томографов в Гомельской городской клинической больнице №1 и областной клинической больнице. До конца года планируется оснастить КТ и Чечерскую ЦРБ.

В планах на 2021 год - окончание реконструкции в лечебном корпусе Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны под операционный блок с новым ангиографическим комплексом.

"Укрепление и переоснащение материально-технической базы организаций здравоохранения региона всегда было и остается на первоочередных позициях", - отметил Николай Куденьчук.

В июле 2020 года завершили строительство поликлиники для взрослых горожан в микрорайоне №17 Гомеля. Этот поликлинический комплекс представляет собой также современное лечебно-диагностическое учреждение с городскими центрами коллективного пользования. В августе 2020 года завершили капитальный ремонт корпуса и устройство кислородной станции в Гомельской областной туберкулезной клинической больнице. Ввод объектов позволил развернуть в лечебном корпусе 130 коек с возможностью дополнительного подключения точек подачи кислорода для медпомощи кислородзависимым пациентам с тяжелой бронхолегочной патологией, в том числе с коронавирусной инфекцией.

За минувший год в стационарах региона значительно модернизировали системы подачи медицинских газов, устроены дополнительные точки подачи кислорода.

В 2020 году в больницах и поликлиниках установлено медоборудование на более чем Br18 млн. Для Гомельской областной клинической больницы приобретен аппарат дистанционной литотрипсии, моторный комплекс с высокооборотистой фрезой, для Мозырской городской больницы - два лапароскопических комплекса с принадлежностями, для Светлогорской ЦРБ - видеоэндоскопическая стойка для абдоминальных вмешательств. Для поликлиники в микрорайоне №17 Гомеля приобретены аппарат компьютерной томографии, пульмоскан, маммографический аппарат, аппараты УЗИ, видеоэндоскопическое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные аппараты, электрохирургическое и другое медицинское оборудование. "Это позволило расширить спектр оказания медицинских услуг населению области, значительно улучшить качество медицинской помощи, выявлять заболевания на ранних стадиях, предотвращать развитие опасных патологий", - подчеркнул Николай Куденьчук.-0-