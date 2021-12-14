Цифровизация промышленности, строительства и транспорта: в Могилеве начался форум #GBCregions

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве стартовал пятый региональный форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы). Основными темами для обсуждения стали цифровизация сфер промышленности, строительства и транспорта. Кроме того, здесь будут презентованы крупные проекты, связанные с последними достижениями информационных технологий. Отдельным блоком будут обсуждать и вопрос защиты персональных данных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Промышленность, транспорт и строительство - сферы, формирующие основную часть валовой добавленной стоимости и экономики Могилевской области, и экономики Беларуси в целом. Именно информатизация этих сфер, защита их данных является важнейшим элементом устойчивого развития экономики. Думаю, вполне закономерно, что такие темы обсуждаются именно в Могилевской области. Это промышленный регион, где располагаются крупнейшие организации, флагманы промышленности нашей страны. Мы также активно развиваем транспортную и строительную сферы", - сказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

Площадка форума позволит не только узнать о топовых цифровых проектах, но и на уровне экспертов обсудить уже имеющиеся в регионе наработки и их перспективное развитие.

"Чрезвычайно важно для развития внедрение системы "умный город". В мае этого года распоряжением председателя облисполкома создана рабочая группа по внедрению информационно-коммуникационных технологий "умный город". Главная цель - внедрение цифровых технологий в городское управление и городскую инфраструктуру, способствующих формированию умных городов. Буквально накануне форума мы провели заседание группы и обсудили имеющиеся у нас наработки и перспективные направления внедрения различных систем, входящих в это понятие".

Работа по цифровизации в регионе идет последовательно, особенно набрав обороты в последний год. "Много организаций подключаются к информационным системам, обеспечивают защиту имеющихся данных. Вместе с тем мы четко осознали, что в этой работе нельзя останавливаться - еще очень много предстоит сделать, чтобы чувствовать себя уверенно, - подчеркнул Руслан Страхар. - Цифровизацию легко начать, но, наверное, невозможно закончить. Каждое предприятие на том или ином этапе старается внедрять элементы цифровизации. Эта площадка послужит ориентиром, на каком же уровне находятся наши организации. Здесь важно понять, в правильном ли направлении мы идем, какие используем инструменты".

Руслан Страхар призвал присутствующих председателей городских и районных исполнительных комитетов активно подключаться к этой работе и брать ее на личный контроль. "Только так мы сможем обеспечить стабильное и динамичное развитие экономики и процессов развития нашего государства", - подчеркнул он.-0-

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