Шумилин: в Беларуси особое внимание уделяется цифровизации системы интеллектуальной собственности

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси особое внимание уделяется вопросам цифровизации системы интеллектуальной собственности. Об этом заявил сегодня на открытии регионального цифрового форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Могилеве председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время разработана автоматизированная информационная система "Интернет-портал для электронной подачи заявок на объекты промышленной собственности". Она позволяет заинтересованным лицам с помощью сети Интернет и средств электронной цифровой подписи удаленно взаимодействовать с патентным органом. "На сегодня автоматизированная информационная система предоставляет возможность подать заявку в отношении изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака и знака обслуживания. Сейчас ведется работа по развитию дальнейшего функционала этой системы для использования в отношении всех объектов права промышленной собственности", - сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что оптимизации процесса проведения экспертизы заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности будет способствовать внедрение в этот процесс технологии искусственного интеллекта.

На базе Национального центра интеллектуальной собственности реализуются также иные проекты по цифровизации. Так, развивается взаимодействие с Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Евразийским патентным ведомством, патентными ведомствами других государств по взаимному обмену патентными документами в электронной форме и по предоставлению доступа к имеющимся поисковым системам.

"Создаваемая цифровая экосистема в сфере интеллектуальной собственности будет не только отвечать требованиям в области защиты информации и современным запросам общества, но и выведет на новый уровень процессы предоставления правовой охраны объектам интеллектуальной собственности", - подчеркнул Александр Шумилин.

ГКНТ как республиканский орган государственного управления обеспечивает цифровизацию в сфере научно-технической и инновационной деятельности, а также охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. Для обеспечения совершенствования и повышения эффективности процедуры оценки инновационной деятельности в стране создана и действует единая система государственной научной и государственной научно-технической экспертиз. В целях автоматизации основных процессов в 2018 году введена в эксплуатацию информационно-аналитическая система "Единая экспертиза". К слову, по итогам 2020 года количество объектов экспертизы, поданных с помощью системы, составило свыше 1,8 тыс., или более 90% от общего количества поступивших документов.-0-

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Фото Олега Фойницкого