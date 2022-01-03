Турчин о придании Боровлянам статуса города: вопрос неоднозначный, быстрого решения не будет

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о придании Боровлянам статуса города неоднозначный, требует дополнительного изучения и не будет решен быстро. Об этом сообщил журналистам председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, вопрос об изменении статуса Боровлян досконально изучался, обсуждался с людьми на территории Боровлянского сельсовета.

"Вопрос не столь однозначный, требует отдельного обсуждения по причине того, что люди пользуются преференциями сельской местности в Боровлянах. В случае придания статуса города эти преференции будут утрачены. Это затрагивает немалое количество людей. На мой взгляд (и я доложил об этом главе государства), нам надо более широко посмотреть на проблему Минского района, в том числе и во взаимодействии с Минском, посмотреть на границы города, Минского района, чтобы выработать оптимальное решение административно-территориального устройства. Конечно, не в ущерб людям", - сказал губернатор.

Например, в Минском районе очень остро стоит проблема расширения сельских кладбищ. "Президент дал поручение еще раз проработать те земельные участки, которые необходимы для расширения сельских кладбищ Минского района, и оперативно внести на рассмотрение главе государства", - отметил председатель Минского облисполкома.

Что касается возможных сроков принятия решения о статусе Боровлян, он пояснил: "Принятие таких решений на самом деле не одного месяца работа, потому что эти решения не должны никоим образом ухудшать жизнь наших людей".-0-

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