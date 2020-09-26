Турчин: социальная и транспортная инфраструктура - приоритет в работе властей

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание транспортной и социальной инфраструктуры - приоритет в работе властей, заявил сегодня журналистам председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі-2020" в Червене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Такие современные детские сады, как мы открыли сегодня в Червене, должны в ближайшие год-два появиться в каждом регионе нашей Минщины, - отметил Александр Турчин. - Инженерная, транспортная, социальная инфраструктура - это приоритет в работе власти".

Говоря о результатах уборочной кампании этого года в Минской области, Александр Турчин высказал мнение, что намолот в 2 млн т зерна должен стать для региона стабильным. "У нас для этого все есть", - уверен председатель Миноблисполкома.

"Я всегда смотрю на все через призму экономики. Поэтому, конечно, важны привесы, надои, урожайность. Но самое главное - эффективная, рентабельная работа агропромышленного комплекса, потому что от этого зависит развитие наших предприятий, это доходы наших людей, работающих в АПК", - добавил Александр Турчин.

По его словам, в августе средняя зарплата в сельском хозяйстве составила более Br1,1 тыс. "Хочу, чтобы в сельское хозяйство люди с удовольствием шли работать. Мы для этого все должны сделать, - подчеркнул он. - IT-сфера - это, конечно, очень здорово, скажу как ее куратор в прошлом. Но сельское хозяйство - не менее значимая отрасль нашего народно-хозяйственного комплекса".-0-