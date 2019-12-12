Туристический бренд города презентовали в Гродно

12 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Концепцию туристического бренда города презентовали в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытый конкурс по выбору концепции проводился в несколько этапов. Участие в нем приняли свыше 50 работ. Свое мнение путем онлайн-голосования могли высказать и жители города. Победителя среди 11 финалистов определяла экспертная комиссия. В ее состав вошли представители местной власти, туристической индустрии, общественности, а также художники, дизайнеры. Лучшей признали работу брестской студии Grafit. После конкурса авторы доработали бренд.

Сегодня в Гродненском горисполкоме прошла презентация бренда. Изображенный на логотипе стилизованный олень остался неизменным. Это отсылка к гербу города, на котором изображен олень святого Губерта. Доработки больше коснулись слогана бренда, который сейчас выглядит так: "Легенды нараджаюцца тут".

"Его нам подсказала одна из жительниц областного центра. Действительно, Гродно - это город, с которым связано множество легенд, этим он и привлекателен. Кстати, получили немало позитивных отзывов от горожан. Узнали про конкурс в интернете - решили участвовать. Это интересный опыт - создавать туристический бренд для города, в котором мы, брестчане, гости и туристы", - отметил соучредитель студии Grafit Владимир Платоненко. Права на бренд авторы передали городу за символическую плату Br10.

Авторы представили несколько вариантов логотипа для любого дизайна и любых носителей - от маек и пакетов до различной полиграфии. Также авторы концепции подготовили несколько паттернов в стиле уникального орнамента древней Коложской церкви и иконки знаменитых городских зданий. Разработаны варианты использования логотипа и других составляющих бренда для сувенирной продукции, его версии для городских музыкального, театрального, гастрономического фестивалей.

Фото Сергея Гаврицкого

"Гродно с точки зрения туризма становится все популярнее. Более трех лет в городе действует безвизовый режим для туристов, количество гостей, в том числе и иностранных, постоянно увеличивается. Реагирует на это и бизнес, совершенствуется туристическая инфраструктура. Важно в этом случае иметь запоминающийся, яркий туристический бренд", - рассказал начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь. Он подчеркнул, что практическое использование логотипа и бренда начнется в ближайшее время.-0-