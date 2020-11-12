Тысячи квалифицированных медиков, плеяда выдающихся ученых - ГГМУ отмечает 30-летие

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжественный вечер, посвященный 30-летию основания Гомельского государственного медицинского университета, прошел сегодня в вузе, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветственный адрес коллективу университета от Президента озвучил главный государственный санитарный врач - замминистра здравоохранения Александр Тарасенко. Как было отмечено в поздравлении, открытие вуза стало эпохальным событием для регионов республики, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС: "За годы работы в ваших стенах подготовлены тысячи квалифицированных медиков, которые внесли огромный вклад в развитие отечественного здравоохранения. Прекрасный коллектив достойно воспитал целую плеяду выдающихся ученых". По мнению Александра Лукашенко, сегодня университет является одним из крупнейших центров практико-ориентированного медицинского образования и науки Беларуси.

Александр Тарасенко вручил заслуженные награды представителям коллектива вуза.

Свои поздравления медуниверситету направила и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. "Благодаря профессионализму, ответственности и целеустремленности профессорско-преподавательского состава осуществляется подготовка высококвалифицированных и грамотных специалистов, востребованных в системе здравоохранения. Ваши выпускники пользуются заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и за ее пределами", - озвучила поздравление спикера верхней палаты парламента член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации БОКК Алла Смоляк.

Тот факт, что ГГМУ хорошо знают и за границей, отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур. В ГГМУ сейчас обучаются около 260 индийских студентов. По их признанию, все они чувствуют себя в безопасности, ощущают заботу, в том числе в период распространения коронавирусной инфекции, сказала Сангита Бахадур. "После окончания вуза они вернутся в Индию и продолжат добрые взаимоотношения между двумя странами", - убеждена она.

По мнению председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, молодых людей, которые стремятся не только получить диплом о высшем медобразовании, но и стать настоящими профессионалами, в ГГМУ привлекают качество знаний, традиции, высочайшая преданность делу профессорско-преподавательского состава, высокий авторитет и признание в научных кругах, неповторимая атмосфера студенчества. "Понимая свое высокое предназначение, коллектив университета делает все возможное, чтобы искусство исцелять людей, авторитет и востребованность врача, престиж профессии поднять на самый высокий уровень", - отметил губернатор в приветственном адресе, который озвучил заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов.

Ректор вуза Игорь Стома поблагодарил всех, кто трудился и трудится на благо университета, кто внес большой вклад в его развитие. "Медицина и высшее образование - это богатство нашей республики. И основой этого богатства являются кадры - врачебные, преподавательские", - подчеркнул он.-0-

Открытие кафедры реаниматологии, волонтерский отряд - ГГМУ расширяет направления в борьбе с COVID-19

Ректор Гомельского медуниверситета: цель врача - сохранить жизнь и здоровье человека