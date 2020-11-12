Открытие кафедры реаниматологии, волонтерский отряд - ГГМУ расширяет направления в борьбе с COVID-19

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском государственном медицинском университете открыта кафедра анестезиологии и реаниматологии, работает волонтерский отряд, который помогает в реабилитации после COVID-19. О дополнительных направлениях вуза в борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал сегодня журналистам ректор Игорь Стома перед торжественным вечером, посвященным 30-летию со дня основания ГГМУ, передает корреспондент БЕЛТА.

Ректор подчеркнул, что Гомельский медуниверситет совместно со службами области, республики, главным управлением здравоохранения под непосредственным контролем губернатора активно работает в преодолении COVID-19. "У нас открыта кафедра анестезиологии и реаниматологии. А кто как не анестезиологи и реаниматологи сегодня находятся на переднем плане борьбы, спасения людей", - сказал он.

Создан и отряд волонтеров-студентов, которые помогают пациентам в реабилитации после COVID-19. "Своими делами они доказывают преданность профессии, демонстрируют реальное участие в помощи людям", - сказал Игорь Стома.

Он обратил внимание, что эра пост-COVID-19 требует новых подходов в образовании. По словам ректора, будут точено применяться дистанционные технологии. "Но образование врача - это всегда практика. Будущий врач должен попробовать во время учебы работу в клинике, с реальными пациентами. И мы тоже будем поддерживать практико-ориентированное направление", - подчеркнул Игорь Стома. Помогать в этом будут в том числе и уже существующие в вузе технологии, лаборатории практического обучения. "Например, центр имитации "красной зоны", в котором в безопасных условиях можно показать, что такое работа с COVID-19", - отметил ректор. Еще один важный момент, которому уделяют большое внимание, - это цифровизация, добавил он.

Игорь Стома поздравил всех студентов, профессорско-преподавательский состав, коллектив вуза, выпускников всех лет с 30-летием университета, пожелал всех благ и здоровья. "Сегодня пожелание здоровья - это не фигура речи, а вполне конкретная задача для каждого из нас", - подчеркнул он.-0-

Ректор Гомельского медуниверситета: цель врача - сохранить жизнь и здоровье человека