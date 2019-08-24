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24 августа 2019, 14:52

Тысячи людей собрались на праздновании 500-летия Ивацевичей

24 августа, Ивацевичи /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах Брестской области сегодня проходят торжества по случаю 500-летия города. Праздник объединил тысячи людей - местных жителей, гостей из других регионов, представителей зарубежных делегаций, передает корреспондент БЕЛТА.

Гости стали участниками открытия памятного знака птице-символу Ивацевичского района - бородатой неясыти. Понаблюдали за масштабным арт-парадом молодежи. По главной улице под аплодисменты публики прошли молодые специалисты предприятий, организаций и учреждений, школьники и лицеисты, юные музыканты и исполнители, спортсмены. Финишировала процессия у главной сцены, где в театрализованной форме был показан исторический путь города-юбиляра.

С праздником жителей поздравил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он отметил, что 500-летие является важной датой не только для самих Ивацевичей, но и для всей области. "Город, который мы видим сейчас, - это заслуга многих поколений, которые вложили в свою малую родину труд, силы и таланты, защищали от врагов, строили, учили и растили детей патриотами родной земли. Радует, что эти славные традиции продолжаются и сегодня, - подчеркнул он. - Современные Ивацевичи - красивый и уютный районный центр. Он динамично развивается, есть все предпосылки для того, чтобы с уверенностью смотреть в будущее". Губернатор отметил, что Ивацевичи обладают значительным потенциалом в промышленности, социальной сфере.

Анатолий Лис вручил грамоты Брестского облисполкома заслуженным труженикам Ивацевичского района. Также на главной сцене состоялось чествование почетных граждан района - художника-инвалида Анатолия Голушко, директора ОАО "Святая Воля" Владимира Любашука, председателя Телеханской первичной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Светланы Крек, пенсионера Яна Шапеля, значительную часть своей жизни посвятившего медицине. С присвоением почетного звания земляков поздравил председатель райисполкома Александр Грицук.

По словам руководителя района, пятивековой юбилей является поводом для итогов и определения целей дальнейшего развития. Александр Грицук отметил, что в Ивацевичах создана хорошая социальная инфраструктура. Город известен своими промышленными предприятиями, в числе которых "Ивацевичдрев", Ивацевичские кукурузокалибровочный и спиртзаводы. "Что касается новых производств, то одним из основных проектов, который активно поддерживаем, является предприятие Polipol, выпускающее мягкую мебель. Там трудятся более 200 человек, вся продукция экспортируется в Европу. Немаловажно, что создан задел для возведения нового завода, начало строительства запланировано на вторую половину 2020 года. Ожидается, что количество работающих увеличится до 1,2 тыс. человек. Для Ивацевичей это очень значимо", - подчеркнул руководитель района.

Зарубежные партнеры отмечают динамичное развитие Ивацевичей. В праздновании юбилея приняли участие побратимские делегации из польского Мехува и российского Лихославля. С польской стороной сотрудничество находится на начальной стадии, определяются точки взаимодействия. "Хотим обмениваться молодежными делегациями, чтобы ребята вместе участвовали в международных проектах. Этот вопрос обсудят представители наших учреждений образования. Можем изучать опыт друг друга, сотрудничать в промышленности, ЖКХ, сфере культуры. Мы рады такой дружбе", - сказала представитель администрации Мехувского повета Мария Штук.

Первое упоминание об Ивацевичах относится к 1519 году. Название города, как считают, пошло от имени основателя поселения Ивача. Сейчас в райцентре проживают более 20 тыс. человек.-0-

Теги
Брестская область Ивацевичи Лис праздник
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