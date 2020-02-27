Учебная тревога в Могилеве: с концерта в Ледовом дворце эвакуировали 2 тыс. человек

27 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Учебная эвакуация людей из Ледового дворца прошла в Могилеве. Масштабное мероприятие по спасению приурочено к Единому дню безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

По легенде, во время концерта в помещении сработала пожарная сигнализация - обнаружили задымление. В это время внутри находилось около 2 тыс. человек. Кого-то выводили из секторов, кому-то помогали выбраться из заполненных коридоров, а кто-то оказался заблокированным на верхних этажах здания.

Эвакуация людей - совместная работа всех экстренных служб города. В ней участвовали МЧС, газовая служба, департамент охраны, представители здравоохранения, УВД, ГАИ и Красного Креста - всего около 120 человек. Подготовка к мероприятию шла несколько дней.

"За последние десять лет это самое масштабное мероприятие с участием всех экстренных служб города. Мы не только отрабатывали навыки специалистов, но и постарались напомнить детям и подросткам, заблокированным в здании, как вести себя в подобной ситуации, - отметил начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов. - Сознательность нужно воспитывать с детства. Именно поэтому такое мероприятие организовывали для детей. Сегодня они придут домой и расскажут родителям о том, как их спасли. Что-то у них отложится в памяти, а может быть, новое узнают и их родители".

После того как детей вывели из здания, сотрудники МЧС показали, как идет эвакуация людей с верхних этажей. Им помогали спускаться при помощи специальной лестницы. Потом прошло тушение несуществующего пожара, который и послужил причиной срабатывания сигнализации.

Также на площадке у Ледового дворца задерживали опасных преступников. Сотрудники УВД, департамента охраны, кинологи и ОМОН с применением специальной техники обезвредили злоумышленников. Позже здесь тушили загоревшуюся машину, а саперы обезвреживали импровизированное взрывчатое вещество.

"Паники при эвакуации не было. Перед началом нам все объяснили и рассказали, как вести себя и куда идти. Пообещали, что всех спасут. Так и получилось. Было интересно посмотреть, как работают разные структуры. Правда, стало немного страшно, когда задерживали преступников, ведь там и стреляли, и собак спускали. Было очень правдоподобно", - поделилась восьмиклассница Лиза.

Ее одноклассница Юлия уверена, что такие мероприятия очень полезны. Ведь не все знают, как вести себя в большом здании, если вдруг что-то случится.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко отметил, что слаженная работа всех ответственных структур позволяет создать необходимую "подушку" безопасности для граждан. "Теоретические знания, умение применить их в критической ситуации - вот что мы сегодня прорабатываем в Могилеве, - сказал он. - Уделяется много внимания безопасной жизнедеятельности человека - созданию тематических центров, работе с подрастающим поколением и трудовыми коллективами. Это дает свой результат: за последние 10 лет значительно сократилось количество гибелей людей от внешних причин".

Кроме учебной эвакуации, в Ледовом дворце проходила выставка специальной техники. Медики учили детей оказывать первую помощь, делать искусственное дыхание и перевязывать раны, сотрудники ГАИ напомнили о правилах дорожного движения, а представители газовой службы рассказали, что делать, если в доме чувствуется запах газа.

"Такие масштабные мероприятия пройдут в каждом районе области. Они помогут отработать алгоритмы поведения и оказания помощи при чрезвычайных ситуациях на больших территориях и при массовом скоплении людей не только у представителей экстренных структур, но и сотрудников организаций", - сказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.-0-

Фото Олега Фойницкого