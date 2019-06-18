Уровень трудоустройства безработных в Гомельской области в январе-мае увеличился на 3,8%

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уровень трудоустройства безработных в Гомельской области в январе-мае этого года увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил 56% от общего числа зарегистрированных безработных. Об этом сегодня на сессии Гомельского областного Совета депутатов сообщил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутаты сегодня рассмотрели выполнение регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы.

Петр Шутько отметил, что выполнение мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения" позволило сохранить в регионе стабильную и контролируемую ситуацию на рынке труда. Для изучения положения дел и принятия управленческих решений по занятости населения в области организован еженедельный мониторинг рынка труда. Его итоги отражают положительную динамику.

Так, за последние два года коэффициент напряженности на рынке труда уменьшился с 0,9 безработного на одну вакансию на начало мая 2017-го до 0,2 на такую же дату этого года. Увеличилось и число вакансий, заявленных нанимателями: на 1 июня в регионе насчитывалось более 10 тыс. предложений, что на 16,2% больше, чем на начало лета 2018-го. Уровень безработицы снизился с 0,6% к численности экономически активного населения на 1 июня 2018 года до 0,4% на аналогичную дату 2019-го при прогнозе по итогам года 1%. Всего же на 1 июня на учете состояли 2,3 тыс. безработных.

"С начала реализации комплекса мероприятий подпрограммы органами по труду, занятости и социальной защите оказано содействие в трудоустройстве на имеющиеся вакансии и созданные рабочие места более 93 тыс. гражданам, в том числе свыше 61 тыс. безработным", - добавил Петр Шутько. Вопрос занятости находится на постоянном контроле местных органов власти, подчеркнул он.-0-