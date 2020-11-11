Утерянную боевую награду вручили семье ветерана в Гродно

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно семье ветерана вручили утерянную ранее медаль. Торжественное мероприятие прошло сегодня в военном комиссариате Гродно и Гродненского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Медаль "За боевые заслуги" на приусадебном участке нашел житель областного центра и принес ее в военкомат. Там провели кропотливый поиск: был установлен номер медали, а по нему и имя ее обладателя - рядового Степана Перегорулько, уроженца одной из деревень Гродненского района.

На службу его призвали в августе 1944 года. То есть Степан Перегорулько был одним из первых призванных Гродненским РВК после его формирования в июле того же года. Степан Перегорулько воевал в составе 2-го и 3-го Белорусских фронтов, участвовал во взятии Кенигсберга. Дважды был ранен. За мужество и героизм был не единожды представлен к награде. Одна из них была обнаружена сейчас.

К сожалению, Степан Мефодьевич ушел из жизни более 20 лет назад. Награду вручили его семье. "Были удивлены и растроганы, когда позвонили из военкомата и рассказали о найденной медали. Теперь она будет одной из семейных реликвий, напоминанием о том, каким непростым был жизненный путь отца", - рассказал сын ветерана Василий Перегорулько. Тот факт, что спустя много десятилетий после войны медали находят своих героев, по его словам, лучшее доказательство того, что память о тех годах жива.

Военный комиссар Гродно и Гродненского района Александр Лобанов отметил: ежегодно в военкомат неравнодушные люди приносят награды. Поисковая работа ведется постоянно. "Это кропотливый труд не только военного комиссариата, но и общественных объединений, в том числе ветеранских организаций. Это и работа с архивами, поиск любой информации в других источниках. Это длительный процесс, но самое главное в нем - установить истину и справедливость", - подчеркнул Александр Лобанов.

Вручили медаль во время контрольной явки призывников накануне отправки в войска. В этот раз из Гродно и Гродненского района на срочную службу и службу в резерве будут призваны более 400 молодых людей. Все они прошли медицинское освидетельствование, признаны годными для службы. Отправки в войска и воинские формирования начнутся уже 12 ноября и продлятся до 27 ноября.-0-