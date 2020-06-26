В Бресте обсудят подготовку к референдуму об аккумуляторном заводе

26 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пройдет предварительное обсуждение организации и подготовки городского референдума по вопросу завода аккумуляторных батарей. Такая информация опубликована на официальном сайте горисполкома, сообщает БЕЛТА.

Встреча с брестчанами состоится 28 июня в 12.30 в круглом зале горисполкома (ул. Энгельса, 3).

Как сообщалось, 22 июня глава государства встретился с жителями Бреста. В беседе была обозначена проблема строительства и функционирования аккумуляторного завода. Учитывая общественный резонанс и опасения людей по поводу влияния производства на окружающую среду, глава государства принял решение о проведении референдума. На нем жители решат, будет ли работать завод.

"Брестский горисполком начал практические шаги по подготовке к проведению референдума. На этом этапе будут обсуждены организационные вопросы, формирование рабочей группы. В нее войдут заинтересованные граждане, которые вместе с властью будут заниматься подготовительными работами", - отметили в горисполкоме.-0-