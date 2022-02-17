Фото из архива
17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники МЧС спасли брошенных в озеро щенков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.
Очевидцы позвонили спасателям 16 февраля около 15.00 и рассказали, что в районе Красного Двора на льду озера лежит мешок со щенками. На место вызова незамедлительно приехали работники пожарной аварийно-спасательной части №3 Брестского ГОЧС.
Мешок находился в 5-7 м от берега. Один из спасателей частично по воде и частично по льду добрался до щенков и вытащил их на берег. Симпатичных черно-белых малышей передали специальным службам.-0-