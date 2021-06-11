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11 июня 2021, 18:35

В Гомеле наградили лучших представителей СМИ области

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей областного соревнования по итогам 2020 года среди редакций печатных, телевизионных, радиовещательных средств массовой информации, интернет-ресурсов, сетевых изданий и журналистов, работающих в Гомельском регионе, прошло сегодня в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Слова поздравлений представителям СМИ адресовали глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук и министр информации Владимир Перцов.

"В региональных СМИ работают настоящие профессионалы, преданные стране люди, патриоты. Задачи, которые приходится им решать, - самые разноплановые", - сказал в беседе с журналистами Игорь Сергеенко. Это и информация о проводимой в стране социально-экономической политике, внешней политике, об исторических событиях, о Великой Отечественной войне, защите исторической правды и т.д.

"Роль средств массовой информации всегда велика, а сегодня она только возрастает. Журналисты - настоящие бойцы информационного фронта", - подчеркнул глава Администрации Президента. По его мнению, очень важно подавать зрителям, читателям, слушателям достоверную, выверенную, правдивую информацию.

По мнению Владимира Перцова, областной конкурс - признание работы и отдельных авторов, и целых коллективов. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие региональных СМИ министр информации вручил нагрудный знак "Выдатнік друку" ответственному секретарю газеты "Гомельская праўда" Виктору Владымцеву, ответственному секретарю газеты "Калінкавіцкія навіны" Тамаре Нагорной, Почетную грамоту Министерства информации - редактору отдела газеты "Гомельская праўда" Роману Старовойтову.

"За 14 лет проведения областного конкурса его победителями стали более 120 журналистов и фотокорреспондентов, а также 56 коллективов печатных и электронных СМИ", - подчеркнул Геннадий Соловей. В этом же году на суд жюри свои материалы представили более 60 редакций, журналистов и фотокорреспондентов, работающих в Гомельской области. Победителей и призеров определяли по шести номинациям.

Автором лучших материалов в телевизионных и радиовещательных СМИ признана редактор сектора подготовки информационных программ "Беларусь 4 "Гомель" многодетная мама Марина Северьянова. "Сегодня день двойного праздника. Моему старшему сыну исполняется 16 лет. Я же получаю важную для меня награду", - призналась победительница. По словам Марины Северьяновой, профессию журналиста она выбрала дважды: "Первый раз - когда поступала в университет, второй - в прошлом году, когда всех нас испытывали, когда было давление. Я поняла, что хочу остаться в журналистике. Каждый день, подходя к работе, ускоряю шаг, как это было 15 лет назад, когда я только сюда пришла".

Лучшим телевизионным, радиовещательным СМИ назвали телеканал "Беларусь 4 "Гомель". Как было отмечено, в программах канала есть место глубокой аналитике, обзору экономических преобразований, обустройству области, серьезное внимание уделяется решению проблемных вопросов, а также спортивным состязаниям и культурной жизни.

Диплом I степени за лучшие фотоматериалы получила редактор отдела социальных проблем газеты "Чырвоны Кастрычнік" (Октябрьский район) Наталья Ёвенко.

Главный редактор газеты "Маяк Палесся" Галина Шевченко стала лучшей среди авторов материалов в печатных СМИ.

В номинации "Лучшее сетевое издание, интернет-ресурс" победа - у редакции газеты "Авангард" (Буда-Кошелево).

Лучшим печатным СМИ Гомельской области признана "Гомельская праўда", главный редактор Сергей Беспалый. Второе место в этой номинации - у гомельского "Советского района", третье - Гомельской районной газеты "Маяк".-0-

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