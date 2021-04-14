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14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле выполнили уникальную операцию у пациента с варикозной болезнью малого таза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Впервые в Беларуси успешно выполнена рентгенэндоваскулярная операция - стентирование общей подвздошной вены у пациента с врожденным артериовенозным конфликтом", - отметили в пресс-службе.
В Минздраве пояснили, что аномалия привела к развитию варикозной болезни малого таза у пациента 28 лет и репродуктивным нарушениям. Операция выполнена специалистами на базе Гомельской областной клинической больницы.
Проведение такой операции в Беларуси стало возможным благодаря online поддержке коллег из Санкт-Петербурга, добавили в Минздраве.-0-