В Гомельской области выборы состоялись во всех округах

Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоялись во всех округах. Такая информация озвучена во время прямого видеовключения председателя областной избирательной комиссии Алексея Неверова с Инфоцентром, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил Алексей Неверов, по данным на 14.00, в Гомельской области с учетом досрочного голосования со своим выбором уже определились более 649,5 тыс. избирателей, или 60,09% от общего их числа, включенных в списки для голосования. Выборы состоялись во всех округах, однако активность голосующих не снижается, добавил председатель областной избирательной комиссии.
/Будет дополнено/.-0-