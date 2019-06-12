В Гродненский музыкальный колледж поступила партия пианино "Беларусь"

12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первую партию инструментов белорусского производства передали в Гродненский государственный музыкальный колледж. Сегодня сюда были доставлены десять пианино, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Инструменты изготовлены в столичном ООО "Фабрика фортепиано", закуплены были за счет средств республиканского бюджета. Качество новых инструментов уже оценили учащиеся и преподаватели колледжа, в том числе лауреат международных конкурсов, известный белорусский пианист Алексей Петров.

"В соответствии с поручением главы государства в настоящее время в учебных заведениях сферы культуры Гродненской области, как и в целом по республике, идет обновление музыкальных инструментов. Новые пианино лишь первая партия. Такие же инструменты будут поставлены в адрес музыкальных учреждений Сморгонского, Островецкого, Ошмянского и Лидского районов", - рассказали в управлении культуры. Всего в 2019-2020 годах детским школам искусств и музыкальным колледжам Гродненской области будет передано 150 пианино.

Продолжается приобретение других музыкальных инструментов. Работа в этом направлении ведется целенаправленно. Например, в 2018 году на сумму около Br200 тыс. было закуплено более ста инструментов: аккордеоны, балалайки, баяны, скрипки, виолончели, трубы, флейты. Кроме того, школы Гродненской области приобретали цимбалы и гитары ручной работы от известного гродненского мастера Андрея Кибиня.-0-

Фото Гродненского облисполкома