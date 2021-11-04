В Гродненской области окажут поддержку семьям земляков, погибших при крушении Ан-12

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области окажут необходимую поддержку семьям земляков, погибших при крушении Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Грузовой Ан-12 авиакомпании "Гродно" вчера разбился рядом с Иркутском. Погибли все находящиеся на борту. В том числе и трое граждан Беларуси.

"Это трагедия не только для близких, но и для всех нас. Уже вчера с семьями двух членов экипажа, которые были жителями Гродненской области, связались психологи, чтобы оказать поддержку. Данные о семье еще одного члена экипажа из Гомельской области передали своим коллегам из этого региона. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку семьям погибших", - сказал Владимир Караник. Он подчеркнул, что в регионе окажут помощь и следствию для выяснения причин трагедии, а также для того, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Как сообщалось, 3 ноября в 11.34 при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет авиакомпании "Гродно" Ан-12 потерпел катастрофу. Воздушным судном управлял опытный экипаж. Командир имел общий налет более 12 тыс. часов, в том числе на типе Ан-12 - более 7 тыс.-0-

Представители Департамента по авиации отправились в Иркутск для расследования происшествия с Ан-12