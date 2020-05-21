В Гродненской области в два раза уменьшили ставки единого налога

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в два раза уменьшены ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

Соответствующее решение Гродненского областного Совета депутатов было опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Решением предусмотрено уменьшение в II и III кварталах 2020 года в два раза размера применяемых ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. Решение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. В силу оно вступает с 22 марта текущего года.

"Принятие решения позволит оказать поддержку индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, являющимся плательщиками единого налога, в условиях замедления предпринимательской активности на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки", - отметили в инспекции МНС по Гродненской области.

По данным на 1 мая, в регионе на учете состоят 12,5 тыс. плательщиков единого налога - 7,8 тыс. индивидуальных предпринимателей и почти 4,7 тыс. физических лиц.-0-