В Гродненском области почти на 1 тыс. стало больше школьников

Традиционно во время форума прошли чествования опытных и молодых педагогов.-0-







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27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском области количество школьников в новом учебном году увеличилось на 1 тыс. Об этом сегодня журналистам перед началом областного педагогического форума сообщил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик, передает корреспондент БЕЛТА.Традиционный августовский педагогический форум собрал в областной филармонии около 800 человек - учителей, руководителей учреждений образования, представителей органов госуправления, минобразования, депутатов и политологов."Система образования региона готова к началу учебного года. Начнут работу 317 школ. У всех подписаны сертификаты готовности. В этом году нововведением было подписание таких же сертификатов для учреждений дошкольного образования. В них также завершена приемочная кампания", - отметил Руслан Абрамчик.В Гродненской области в этом году за парты сядут около 118 тыс. учеников, более 12 тыс. из них будут первоклассниками. Количество школьников в этом году по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 1 тыс.Руслан Абрамчик отметил, что школы региона укомплектованы кадрами. "Показатель близок к 100%, но не равен им. Связано это с практикой привлечения для заполнения вакантных должностей студентов педагогических специальностей. Для них это возможность получить необходимые в дальнейшей работе опыт и практические навыки", - пояснил он. К слову, в этом году к первому месту работы в регионе приехали более 800 молодых специалистов.Педагоги и эксперты во время форума в формате открытого диалога обсудили не только вопросы готовности к учебному году, но и новинки, которые он принесет. "Год знаковый для системы образования. Ожидаются серьезные изменения в воспитательной работе, содержании образования. Обновлена линейка учебников для средней школы, ожидается введение ряда новых предметов и факультативов, таких как духовность и патриотизм. Вводится и должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Все необходимые меры приняты, введены ставки, имеются инструктивно-методические письма по организации работы этого специалиста", - рассказал Руслан Абрамчик. Среди других нововведений также ужесточение требований к успеваемости учащихся, в том числе изменения в подходах к выставлению оценок за четверть и за год, повышение среднего балла аттестата, необходимого для зачисления в профильные десятые классы.Кроме того, в воспитательном компоненте планируется внедрить еще один эксперимент. "Связан он с бюджетным финансированием экскурсионной деятельности учреждения образования в рамках изучения учебных предметов. Раньше школьники на экскурсии ездили за родительский счет. Сейчас создается перечень объектов, которые определяют белорусскую нацию, формируют важные отрасли культуры и промышленности, и все старшеклассники за бюджетный счет побывают там на экскурсиях", - отметил Руслан Абрамчик. Он подчеркнул, что эту работу планируется провести в первом полугодии нового учебного года.