В Кировском районе высадили первые арбузы

27 мая, Мышковичи /Корр. БЕЛТА/. На полях ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" приступили к высадке арбузов в открытый грунт. В Могилевской области полезную ягоду в промышленных масштабах будут выращивать впервые, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такой эксперимент в нашей области проводится впервые. Сегодня мы начали высадку рассады арбузов. Если позволит погода, закончим за 4-5 дней, - поделился первый заместитель директора сельхозпредприятия Александр Жилинский. - Для нас это новая культура, с которой только начинаем знакомиться. Закупили специальную технику, позвали на помощь специалиста, чтобы все было в соответствии с рекомендациями".

В ближайшие дни полях ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" высадят 30 тыс. саженцев на 5 га. Для высадки выбрали сорт турецкой селекции, который хорошо зарекомендовал себя и дает урожай до 100 ц/га. В теплицы семена на рассаду посеяли еще в конце февраля.

Помогать в посадочных работах в "Рассвет" приехал главный научный сотрудник Гродненского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Александр Аутко. С 2008 года он занимается смелым для белорусского климата проектом по выращиванию арбузов.

"У нас разработаны технология и соответствующая техника для высадки саженцев - ноу-хау в сельском хозяйстве. При ответственном и грамотном подходе и в нашем климате можно получать большие урожаи, - отмечает Александр Аутко. - В последние годы мы закупаем более 30 тыс. т арбузов, а это почти $5 млн. Появление отечественных арбузов позволит сократить эти затраты".

Прицепное устройство для высадки саженцев разработали и собрали на ПООО "Техмаш" в Лиде. К трактору цепляют специальное оборудование, где размещаются два человека. Они помещают рассаду в специальные лунки, которые делает машина. Эта же машина засыпает углубления. Следующий этап - укрытие рассады спанбондом. Этот процесс механический, устройство для трактора тоже разработано в Лиде.

"Белорусские арбузы по вкусовым качествам ничуть не уступают привозной продукции. Прохладные белорусские ночи позволяют сохранять сладость, которая накапливается в ягоде под действием тепла в течение дня. Еще один плюс отечественных арбузов - они в разы дешевле", - отметил Александр Аутко.

При хороших погодных условиях культуре необходимо 90 дней на созревание. Первые арбузы в "Рассвете" планируют собрать в августе.-0-

Фото Олега Фойницкого