В медучреждениях Витебской области задействовано 84% кислородных точек

19 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях здравоохранения Витебской области задействовано 84% кислородных точек от всего количества, сообщил журналистам перед совещанием по эпидситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавируса, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

Витебская область по-прежнему прирастает больными, разворачиваются койки. "Последнюю неделю госпитализация немного стабилизировалась, но она все равно превышает выписку. Достаточное количество по сравнению с предыдущими волнами тяжелых пациентов в реанимации. В работе с коронавирусными больными заняты около 90% реаниматологов. Все районы задействованы, условно чистыми остаются областная клиническая больница, которая принимает всю экстренную помощь, родильный дом №2 в Витебске помогает женщинам, а также областной онкодиспансер", - рассказал начальник облздрава.

Продолжительность нахождения пациентов на койке в среднем составляет 8-10 дней. В реанимации, конечно, люди находятся дольше. Как правило, им необходимо подключение к кислороду или аппаратам ИВЛ. Провакцинированные люди болеют, но по Витебской области это 2-3% от всех госпитализированных. В реанимацию попадают единичные пациенты, до аппаратов ИВЛ и летальных исходов они не доходили. Все медицинские работники работают с повышенной нагрузкой. Пациенты, с которыми могут не справиться в районе, забирают на областной уровень.

"Все районные больницы в большей или меньшей степени заняты под ковид. Плановая помощь во всех стационарах практически остановлена. Если она и существует, то на небольшом уровне там, где немного ситуация попроще, - отметил Михаил Вишневецкий. - На сегодняшний день в области задействовано порядка 84% кислородных точек из всех. Их хватает, но и достаточно занято пациентами, которые выходят с больших объемов и им надо продолжительное время, чтобы уйти от зависимости потребления кислорода, и те, что только попадают, у них падает сатурация, поэтому они переходят на кислород. Большое количество людей, которым он не нужен, но болезнь тоже проходит тяжело".

Помогают медикам в больницах студенты и профессорско-преподавательский состав Витебского государственного медуниверситета. "Молодые люди и летом работали в учреждениях здравоохранения, сейчас более 200 студентов трудоустроены в поликлиники, станции скорой помощи, больницы. Есть медотряды, которые работают в райцентрах. Постоянно взаимодействуем с управлением по здравоохранению, где нужна конкретная помощь, мы туда выдвигаемся. Преподаватели выезжают в больницы и консультируют коллег", - рассказал ректор вуза Анатолий Щастный.

По данным на 15 октября, в Витебской области в стационарах было выделено более 11,6 тыс. коек для пациентов с COVID-19. Для долечивания коронавирусных пневмоний работает филиал реабилитационного центра "Железняки", в областном госпитале инвалидов Великой Отечественной войны после ковида люди проходят реабилитацию.-0-