В медучреждениях Витебской области задействовано 84% кислородных точек

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 19 октября 2021
Минск Ясно +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:22 ГПК: на линии литовско-белорусской границы обнаружена очередная группа беженцев Общество
12:13 Польский премьер заявил, что Европа стоит на пороге огромного энергетического кризиса В мире
12:13 В Минской области за сутки при пожарах погибли двое мужчин Происшествия
12:06 Лукашенко: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей, вакцинироваться нужно Президент
12:05 ФОТОФАКТ: Заснеженная вершина Намджагбарва в лучах заходящего солнца Калейдоскоп
12:04 Польшу могут лишить права голоса в Совете ЕС В мире
12:01 Количество лесных пожаров в Брестской области в этом году уменьшилось втрое Общество
11:58 Объем инвестиций резидентов "Великого камня" в I полугодии составил более $30 млн Экономика
11:57 ФОТОФАКТ: Осенняя жатва на полях Китая Калейдоскоп
11:53 Гомельчанин передавал личные данные силовиков в деструктивный Telegram-канал Происшествия
11:48 Роскомнадзор намерен взыскать с Google оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенного контента Технологии
11:47 В медучреждениях Витебской области задействовано 84% кислородных точек Регионы
11:46 В России за сутки зарегистрировали 1015 смертей из-за коронавируса, это новый максимум В мире
11:45 "Каждый должен распоряжаться своей судьбой". Лукашенко высказался на тему противоэпидемических мер и лечения от COVID-19 Президент
11:34 Олег Слижевский награжден почетной грамотой Совета Министров Общество
11:32 Контент еще двух информресурсов признан экстремистским Происшествия
11:30 СК РФ начал использовать искусственный интеллект для поиска серийных преступников Технологии
11:24 В Волковыске спасатели освободили застрявшего в калитке щенка Происшествия
11:23 В Минске задержан подозреваемый в изнасиловании Происшествия
11:21 В Бобруйске ребенок на пешеходном переходе попал под колеса автомобиля Происшествия
11:19 Лукашенко о коронафейках: интернет стал политическим полем драки Президент
11:14 В Великобритании пациенты по двое суток ждут место в стационаре В мире
10:58 Пиневич: ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая Общество
10:54 В Польше группа иностранцев помогала мигрантам переходить границу В мире
10:43 КГК регистрирует десятки обращений из-за невыплаченных вознаграждений по гражданско-правовым договорам Общество
10:40 Лукашенко: вопреки надеждам населения и прогнозам науки коронавирус остается реальной угрозой для всех стран Президент
10:30 Хоменко: Минюсту необходимо более оперативно решать вопросы правового регулирования Общество
10:29 Количество ожидающего въезда в страны ЕС транспорта снизилось Общество
10:16 Сергеенко представил нового министра юстиции коллективу Общество
10:12 Минский тракторный завод представит технику на выставке "Югагро" в Краснодаре Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
19 октября 2021, 11:47

В медучреждениях Витебской области задействовано 84% кислородных точек

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Лукашенко: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей, вакцинироваться нужно
В России за сутки зарегистрировали 1015 смертей из-за коронавируса, это новый максимум

19 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях здравоохранения Витебской области задействовано 84% кислородных точек от всего количества, сообщил журналистам перед совещанием по эпидситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавируса, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

Витебская область по-прежнему прирастает больными, разворачиваются койки. "Последнюю неделю госпитализация немного стабилизировалась, но она все равно превышает выписку. Достаточное количество по сравнению с предыдущими волнами тяжелых пациентов в реанимации. В работе с коронавирусными больными заняты около 90% реаниматологов. Все районы задействованы, условно чистыми остаются областная клиническая больница, которая принимает всю экстренную помощь, родильный дом №2 в Витебске помогает женщинам, а также областной онкодиспансер", - рассказал начальник облздрава.

Продолжительность нахождения пациентов на койке в среднем составляет 8-10 дней. В реанимации, конечно, люди находятся дольше. Как правило, им необходимо подключение к кислороду или аппаратам ИВЛ. Провакцинированные люди болеют, но по Витебской области это 2-3% от всех госпитализированных. В реанимацию попадают единичные пациенты, до аппаратов ИВЛ и летальных исходов они не доходили. Все медицинские работники работают с повышенной нагрузкой. Пациенты, с которыми могут не справиться в районе, забирают на областной уровень.

"Все районные больницы в большей или меньшей степени заняты под ковид. Плановая помощь во всех стационарах практически остановлена. Если она и существует, то на небольшом уровне там, где немного ситуация попроще, - отметил Михаил Вишневецкий. - На сегодняшний день в области задействовано порядка 84% кислородных точек из всех. Их хватает, но и достаточно занято пациентами, которые выходят с больших объемов и им надо продолжительное время, чтобы уйти от зависимости потребления кислорода, и те, что только попадают, у них падает сатурация, поэтому они переходят на кислород. Большое количество людей, которым он не нужен, но болезнь тоже проходит тяжело".

Помогают медикам в больницах студенты и профессорско-преподавательский состав Витебского государственного медуниверситета. "Молодые люди и летом работали в учреждениях здравоохранения, сейчас более 200 студентов трудоустроены в поликлиники, станции скорой помощи, больницы. Есть медотряды, которые работают в райцентрах. Постоянно взаимодействуем с управлением по здравоохранению, где нужна конкретная помощь, мы туда выдвигаемся. Преподаватели выезжают в больницы и консультируют коллег", - рассказал ректор вуза Анатолий Щастный.

По данным на 15 октября, в Витебской области в стационарах было выделено более 11,6 тыс. коек для пациентов с COVID-19. Для долечивания коронавирусных пневмоний работает филиал реабилитационного центра "Железняки", в областном госпитале инвалидов Великой Отечественной войны после ковида люди проходят реабилитацию.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
больница вирус Витебск
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Минске разработали брошюру с QR-кодом для удобного поиска пунктов вакцинации
Фото из архива В Могилевском районе грузоперевозчик выплачивал работникам зарплату в конвертах
Фото из архива Цифровизацию аграрного сектора и бесшовное образование обсудят в Полоцком госуниверситете
Фото из архива Творческий конкурс к 100-летию со дня рождения Ивана Шамякина проходит в Могилеве
На предприятии "Камволь" предложит вакансии 21 октября
Фото из архива Дорожную разметку в Минске нанесут на пяти участках
Главное
Во время совещания Лукашенко: вопреки надеждам населения и прогнозам науки коронавирус остается реальной угрозой для всех стран
Сергеенко представил нового министра юстиции коллективу
Пиневич: ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая
Инвестируй и не прогадаешь! Время для вложений! Подорожает ли жилая недвижимость? Мнения экспертов
Топ-новости
"Каждый должен распоряжаться своей судьбой". Лукашенко высказался на тему противоэпидемических мер и лечения от COVID-19
Лукашенко о коронафейках: интернет стал политическим полем драки
ВВП Беларуси в январе-сентябре вырос на 2,7%
Хоменко: Минюсту необходимо более оперативно решать вопросы правового регулирования
Технологию NB-IoT продолжают развивать в Беларуси. Что это за решение и почему оно становится все более востребованным
Петровский: профилактика призывов к санкциям при помощи уголовной ответственности будет действовать
Правила автоперевозок грузов изменятся в Беларуси с 15 апреля 2022 года
"Гродно Азот" поставляет жидкий и газообразный кислород в учреждения здравоохранения
Ксения Галецкая о победе на Sanremo Junior в Италии: рада привезти награду в любимую Беларусь
ГПК: польская сторона продолжает проводить негуманную политику на границах ЕС
В Минске разработали брошюру с QR-кодом для удобного поиска пунктов вакцинации
В Польше группа иностранцев помогала мигрантам переходить границу
"Вынужденный шаг". МИД Беларуси прокомментировал отъезд посла Франции
Щекин: "западная демократия" Украины должна стать хорошим уроком для Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1956 пациентов с COVID-19, выписаны 1170
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.